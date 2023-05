Una serpiente pitón apareció en el balcón de un departamento y asustó a vecinos

Una serpiente pitón apareció en el balcón de un departamento del barrio porteño de Palermo y generó susto entre los vecinos del edificio. Las autoridades asistieron al lugar tras ser advertidos, la capturaron y trasladaron al animal a un lugar seguro.El hecho ocurrió este lunes a las 14 en la calle Godoy Cruz al 2800. Según la Policía de la Ciudad, una mujer de origen ruso se comunicó con el 911 para avisar que había un reptil cerca de su vivienda. Si bien la mujer no hablaba fluido español fue ayudada por otros vecinos para realizar la denuncia.Entonces, personal de la comisaría 14-C fue hacia el lugar y notó la presencia de una Python molurus bivittatus, una serpiente pitón constrictora oriunda de la India. La misma apareció en el departamento de un hombre mayor que aseguró que no era de él. El resto de los vecinos indicaron que tampoco les pertenecía.Tras esto, agentes del Servicio de Emergencias del Gobierno de la Ciudad y de Rescate Animal de Defensa Civil la capturaron y la metieron en un botella de agua vacía para ser trasladada a la Superintendencia de Operaciones.La Unidad Fiscal Norte, a cargo del doctor Esquier, está a cargo de la investigación en la que se le tomará declaración a los testigos que se comunicaron con el 911. Además, se ordenó que se realicen las actuaciones necesarias para saber cómo fue que llegó la serpiente a ese departamento.Además de India y Birmania, la pitón vive originalmente en el África sub sahariana, Sri Lanka, Nepal y el sureste de Asia, desde Indonesia a Nueva Guinea hasta Australia.La serpiente pitón birmana puede medir hasta seis metros y pesar incluso 400 libras (181 kilos). Casos documentados indican que algunas veces comen animales, como venados, que pesan más que ellas mismas.