WhatsApp lanzó la función de edición de mensajes: cómo se realiza

Lo que hay que saber



Cómo editar un mensaje de whatsapp



La edición de mensajes es una de las características más demandas por los usuarios de este servicio de Meta. La compañía lleva tiempo trabajando en ella, como se ha visto en las distintas versiones beta de la aplicación, y este lunes ha empezado a desplegarse a nivel global.En concreto, como explica la compañía tecnológica, los usuarios encontrarán la opción de ‘Editar’ en el menú de opciones que aparece cuando se presiona un mensaje enviado. Entonces, el usuario disponible de hasta 15 minutos desde el envío para corregir “desde errores ortográficos simples hasta añadir contexto adicional a un mensaje”.Los mensajes que han recibido cambios mostrarán el estado de ‘etiquetado’. Este será visible para los destinatarios, pero no podrán acceder al historial de cambios, como matiza la compañía en su blog oficial.Asimismo, desde Meta han asegurado que los mensajes editados, al igual que todos los mensajes personales, archivos multimedia y llamadas, están protegidos con el cifrado de extremo a extremo.La plataforma de mensajería instantánea comenzó a desarrollar el mes de junio del pasado año una función que permite a los usuarios editar sus mensajes de texto una vez han sido enviados. Primero se vio en la versión beta, pero desde este lunes 22 de mayo ya se puede observar en todos los dispositivos.De esta forma, facilita a los usuarios la corrección, evitando tener que eliminarlos para rescribirlos, por ejemplo, en caso de haberse equivocado al redactar alguna palabra.Con este lanzamiento, los usuarios ya pueden editar los mensajes de texto una vez han sido enviados tanto en chats con un destinatario como en grupos.No hay límites en lo relativo a cuántas veces se puede editar un mismo mensaje. Sin embargo, estos cambios se han de hacer en un periodo máximo de quince minutos a partir del momento del envío. Tras pasar un cuarto de hora, el mensaje no podrá volver a editarse.Este margen de tiempo para la edición de mensajes se limita a quince minutos para evitar comprometer la información y comprensión de la conversación, ya que si los mensajes se pueden editar ilimitadamente y cuando se desee, podría haber fallos en la comprensión de lo hablado.Igualmente, cuando el mensaje ha sido editado aparece una etiqueta de ‘editado’ dentro del globo del mensaje, para indicar que no es el original y aclarar al resto de usuarios si un mensaje ha cambiado.Además, otra de las características de esta función es que los mensajes solo se pueden editar en el dispositivo desde el que se han enviado y no desde otros dispositivos en los que esté sincronizada la cuenta.La forma de editar un mensaje es muy simple: