Día Mundial de la Abeja: su rol en el medio ambiente y producción vegetal

El 20 de Mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra. En ese sentido,dialogó con Luciana Mor, licenciada en saneamiento ambiental.“Son organismos muy sensibles a los diferentes estresores, donde el cambio climático global y la exposición a plaguicidas las afecta. Hace poco me recibí de licenciada, en el cual trabajé con abejas e hicimos un análisis sobre plaguicidas y encontramos ocho tipos diferentes. Tambien las cuestiones referidas a infecciones parasitarias las están afectando negativamente y ayudan a que se produzca un declive cada vez más marcado a nivel mundial”, expresó.Además, agregó que “un mundo sin abejas afectaría la producción de alimentos donde habría que producir cada vez más porque los rendimientos serán menores. Esto genera un círculo vicioso que generaría una pérdida de hábitos, en el cual necesitaremos deforestar. También ayudaría a que la biodiversidad disminuya, entonces sería un gran problema para nosotros en la parte alimenticia y la naturaleza”.Asimismo, sostuvo que si las personas encuentran un panal de abejas en sus casas “no las maten y llamen a un personal capacitado. Hay muchos apicultores que se ofrecen a hacer capturas de estos enjambres”.Finalmente, brindó una aclaración: “Todas las personas podemos ayudar a esta crisis para que los polinizadores no sigan acentuándose, en donde lo podemos lograr con pequeñas acciones como cultivar plantas nativas, comprar miel sin refinar a productores locales y no utilizar plaguicidas”.