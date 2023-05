Según el Censo 2022 bajó la cantidad de viviendas propias

¿Cómo son las viviendas que habitamos en la Argentina?



? 90,9% tienen inodoro con botón, mochila o cadena.

? 92,3%, agua por cañería en el interior.

? 78%, internet.

? En 58,4% se utiliza gas de red o electricidad para cocinar.



El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer este jueves nuevos resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se realizó el año pasado. En esta oportunidad el organismo publicó datos sobre las condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas, entre los cuales se destaca que sólo el 65,5% de los hogares disponen de vivienda propia en todo el país.La tendencia es a la baja si se comparan estos datos con los obtenidos en el Censo 2010, el cual arrojó que en ese entonces el 72,95% de los encuestados tenía un régimen de tenencia de vivienda propia (68,69% había respondido en esa oportunidad ser propietario de la vivienda y el terreno y 4,26% de la vivienda solamente).Con los datos ofrecidos por el relevamiento oficial la pregunta obligada es el porqué de las dificultades en la accesibilidad a la vivienda. El origen es multicausal, y debe buscarse en la falta de créditos y una inflación en alza que impacta en los valores de los inmuebles y que no va en línea con la suba de los salarios.En este sentido, el corredor inmobiliario Gastón Cejas, acotó en diálogo conque, según su entender, “hay un problema sociológico y social de que las nuevas generaciones no van por la vivienda, no están preocupados por conseguir su propia casa; me parece que hay más un fenómeno sociológico y no tanto económico. Los jóvenes no van por la vivienda, quizás por una baja expectativa de poder lograrlo ante la falta de crédito para la casa propia que hace prácticamente imposible el acceso para las nuevas generaciones”.Por otra parte, manifestó que el mercado inmobiliario en la capital entrerriana “no está monopolizado. Los tenedores de viviendas son de diversas características, no hay personas con gran cantidad de inmuebles y por ello no pueden presionar sobre los precios. El mercado está totalmente atomizado y no hay posibilidad que un propietario o inmobiliaria regule los precios”.Finalmente, Cejas dio cuenta que “quienes tienen sus ahorros en dólares están esperando el momento para poder conseguir una mejor oferta o inmueble y hacen valer sus dólares. En el último tiempo se están teniendo muchas consultas y hay operaciones que se están concretando. Esto tiene que ver con la expectativa que se genera con los precios y las variaciones del dólar”.