Un policía le salvó la vida de un bebé que se estaba ahogando

Un dramático hecho terminó con un final feliz el pasado miércoles en Villa Carlos Paz, cuando un policía le salvó la vida a un recién nacido que se estaba ahogando.



Cerca de las 21.30, en el destacamento policial ubicado sobre la calle Roma de la villa serrana, una madre llegó con su bebé de 12 días en brazos, quien presentaba signos de broncoaspiración.



“Escuché afuera de la dependencia pedidos de auxilio y fuertes llantos. Me acerqué a la puerta para ver qué situación se presentaba y es cuando se me acercó la señorita con su hijo de 12 días de vida”, relató a Cadena 3 el oficial ayudante Manuel Puiatti.



“Estaba morado, prácticamente sin signos vitales. De inmediato me puse a realizarle las maniobras de reanimación, logrando un resultado positivo aproximadamente al minuto”, continuó.



“Pude escuchar los llantos del bebé. Vomitó y ahí me di cuenta de que sus vías respiratorias estaban libres de cualquier obstrucción”, celebró.



El bebé fue trasladado por precaución al hospital Sayago, donde se constató que estaba fuera de peligro.