Con 83 años, fue copiloto de su yerno en automovilismo entrerriano: “se puede”

Cómo surgió la idea

El pasado fin de semana se disputó la tercera fecha del campeonato de TC 1600 Victoriense, en el pintoresco circuito “El Cerro”, de la ciudad entrerriana de las siete colinas. En dicha jornada, debutó como copolito y cumplió uno de sus sueños, Gloria Arguello (83 años), de Villa María (Córdoba).Participó en la butaca derecha del auto manejado por su yerno Adrián Mir, quien finalizó 5º en la final, ganada por Mariano Kablan de Gualeguay.Gloria se mostró feliz de haber cumplido este sueño y expresó: “todo se puede en esta vida, querer es poder. Yo con mis 83 años tengo ganas de correr, y a lo mejor mucha gente me dijo: `¿cómo a tu edad vas a hacer eso?´. Si, hice muchas cosas en la vida que me parecían imposibles y así lo hice, las pude cumplir. Tuve cuatro hijos, estuve 60 años casada, se me murió un hijo hace un año y salí adelante”, remarcó en declaraciones a Villa María Ya.El piloto cordobés, Adrián Mir, relató cómo surgió la idea de competir en esta carrera junto a su suegra como copiloto. “Se dio esto de que Gloria quería cumplir este sueño, y nos pusimos en campaña para conseguir una categoría donde se corra en pista con acompañante, y surgió esta categoría”, explicó.El piloto relató que hace un mes vieron otra carrera, se pusieron en campaña y alquilaron un FIAT 125, con mecánica FIAT Uno. “Es un auto de Gualeguay, la verdad que es un auto que había estado compitiendo el año pasado con resultados muy buenos”, explicó.“Es una categoría donde compiten Peugeot, FIAT, FIAT 1500, 125, coupé, todos con motores de hasta 1600. Los Dodge andan con motores Volkswagen, y los otros, la mayoría, todos con motores FIAT Uno”, contó.