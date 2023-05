Aduana donó al Ministerio de Educación 10.000 mochilas y muebles incautados

La Aduana le donó al Ministerio de Educación 10.000 mochilas y muebles, por valor de más de 10 millones de dólares, que fueran incautados por el Estado nacional.El director general de Aduanas, Guillermo Michel, recibió al ministro de Educación, Jaime Perczyk, donde rubricaron la entrega a la cartera educativa de muebles y 10.000 mochilas, cuyo valor asciende a 10.032.866 pesos.El valor de lo entregado por la Aduana en el período 2022-2023 supera los 2.463.000.000 millones de pesos, informó un comunicado de ese organismo nacional.La labor llevada a cabo por la Aduana en el período mencionado también supuso la regularización de mercaderías que, habiendo sido incautadas o abandonadas en años anteriores, aún no habían sido donadas a comienzos del 2022.Uno de los principales compromisos de la gestión de Michel al frente de la Aduana es asegurar que las mercaderías en infracción, incautadas por el Estado nacional, sean devueltas en forma provechosa a la sociedad, integrando un ciclo virtuoso, agregó la información oficial.La acción parte de una tarea conjunta entre las diferentes instituciones que componen la Administración Pública Nacional, es una nueva muestra del compromiso del programa de donaciones de la Aduana con la educación, abundó.Las donaciones significan la transformación de importaciones abandonadas en favor del Estado, ya sea por no contar con los debidos certificados de los organismos competentes en la materia (ANMAT, ANMAC, INAL, etc.), las certificaciones de cámaras industriales u otros avales aduaneros igualmente necesarios.