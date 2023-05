Abrirán las inscripciones para ingresar a la Policía de Entre Ríos: requisitos

Convocatoria para evaluaciones

Condiciones de ingreso para Agentes

Condiciones de ingreso para Oficiales

A partir del 1º de Junio hasta el 30 de junio de 2023 inclusive, estará disponible la preinscripción a postulantes vía online , donde se podrán ver las ofertas académicas de la Dirección Institutos Policiales, tanto para Agentes como para Oficiales de la Policía de Entre Ríos, femeninos y masculinos. Los interesados deberán completar los datos personales requeridos, los cuales serán validados de acuerdo a la carrera elegida, y posteriormente descargar el FORMULARIO DE INSCRIPCION (el cual deberá ser firmado y enviado junto con la documentación requerida)Realizada la preinscripción con envío de formulario y documentación solicitada, se realizará convocatoria a través del correo electrónico brindado por el interesado, para realizar examen psicológico y psicopedagógico (de esta evaluación surgirá si posee o no perfil policial /laboral buscado). En una segunda instancia serán citados para revisación médica, y para rendir examen intelectual. Estas etapas serán obligatorias y solo si se superan, serán requeridos estudios médicos para evaluación de estado de salud general.1. Ser argentino/a nativo/a o por elección.-2. Tener aprobado el Ciclo Secundario completo, sin materias previas en el período de inscripción.-3. Tener entre 18 y 30 años de edad a la fecha de su incorporación.-4. Estatura comprendida entre 1,60 y 1,80 mts. para el caso de postulantes femeninas y entre 1,65 y 1,90 mts., los postulantes masculinos.-5. No poseer tatuajes visibles, es decir, que con el uso de remera mangas cortas y con shortsno se vean,.6. Presentar solicitud de ingreso y la totalidad de la documentación primaria que se requiera.-7. No registrar antecedentes policiales ni judiciales..8. No haber sido rechazado/a en más de dos oportunidades en el examen psicofísico del Instituto.-9. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión.-1. Ser argentino/a nativo/a.-2. Tener aprobado el Ciclo Secundario completo, sin materias previas en el período de incorporación.-3. Tener entre 18 y 27 años de edad a la fecha de su incorporación.-4. Estatura comprendida entre 1,60 y 1,80 mts. para el caso de postulantes femeninas y entre 1,70 y 1,90 mts. en el caso de los postulantes masculinos.-5. No poseer tatuajes visibles, es decir, que con el uso de remera mangas cortas y con shortsno se vea.-6. Presentar solicitud de ingreso y la totalidad de la documentación.-7. No registrar antecedentes policiales ni judiciales.-8. No haber sido rechazado/a en más de dos oportunidades en el examen psicofísico del Instituto.-9. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión.-