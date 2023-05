Un sector de UTA convocó a un paro general de colectivos para este viernes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Lista Azul confirmó el llamado a un paro nacional de colectivos para este viernes 19 de mayo en reclamo al impedimento de asunción de cinco secretarias en el interior del país y la "falta de respuestas" por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La medida si se concreta afectará todos los servicios en las provincias.



Desde la facción conducida por Miguel Bustinduy acusan al oficialismo gremial bajo el mando de Roberto Fernández y Jorge Kiener de "incumplir" con los resultados de las últimas elecciones celebradas en diciembre y los fallos judiciales "vigentes" emitidos desde el 3 de enero, "colocando a la institución en una situación de gravedad inédita", según repasaron a El Cronista.



"Es dable presumir, a su vez, que de sostenerse estas condiciones las medidas puedan irse repitiendo e incluso agravando en lo sucesivo pues la injusticia manifiesta en el accionar de Fernández y Kiener obligan a profundizar el plan de lucha", puntualizó la UTA Lista Azul a través de un comunicado. Se trata de las seccionales de Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy.



La medida de fuerza aún no fue homologada por UTA central, por lo que se aguardará hasta este jueves para saber si se cumplimenta en algunas provincias o en todo el país. Entre Ríos Por su parte, el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Britos, admitió que hay un grupo de provincias que impulsan la medida de fuerza en todos los servicios, "pero en Entre Ríos recién vamos a tomar una postura de acatar el paro, siempre y cuando nuestra conducción nacional, es decir UTA central nos detalle cómo será el plan de lucha. Aguardaremos hasta el jueves para recién ahí, analizar el camino a tomar".



"Si UTA central no nos ordena la medida de fuerza, nosotros no la acataremos", referenció Britos finalmente a Diario Uno.



Además, desde el gobierno entrerriano, se informó que están esperando que se aclare la información del propio gremio, y si se llegara a confirmar el paro, consultar a las empresas de transporte urbano de pasajeros de corta, media y larga distancia para ver si se adhieren o no a la medida de fuerza.