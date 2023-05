Mario Lange, el entrerriano que recorrió el país y pintó más de mil murales

Paraná Usina en Peña se realizará este viernes en Paraná con variada actividad cultural

Su incursión en otros rubros

“El arte iguala a las personas” es la frase que identifica a, un artista oriundo de Strobel, en el departamento de Diamante. Este miércoles estuvo en, programa que se emite por, donde contó cómo la pintura comenzó a darle mayores oportunidades en una trayectoria que distaba de estar vinculado al mundo artístico.En primera instancia, hizo una breve síntesis de su vida: “”.Por otro lado, contó cuáles son otras de las actividades que realiza vinculadas al arte: “Tengo una de las galerías de arte más grande de Argentina en Carlos Paz. Tengo mucha gente de Paraná que me ha visitado.”.Tratar de transmitir esa pasión es uno de los grandes desafíos del artista entrerriano, que reveló que durante el día pasa por las aulas: “Les voy dibujando un papel para que ellos vayan pintando y hacer una muestra de lo que hicimos en conjunto. Se arma una jornada muy linda”. A su vez, ahondó que durante toda su trayectoria artística, habrá recibido la colaboración “de más de 500 mil niños”.“A todos los chicos les gusta pintar. Van pasando y capaz que en el día hacemos un mural de más de mil metros con 800 chicos. Después tenes los papás y mamás que se suman y se arma una jornada muy linda de arte”, acotó.El talento para pintar ya ha sido motivo de llamado de empresas no solo del país, sino también del exterior. China, Alemania, Bélgica, Estados Unidos son algunas de las marcas de diseño e imagen en las cual Mario Lange ha dejado su marca. “Siempre me dan alguna prenda para diseñar. Ahora estoy haciendo una línea de zapatillas para una empresa, pero normalmente hago pañuelos, camperas, líneas de jeans". También cuenta con algunas obras en ingresos a la provincia de San Luis, que llega hasta Mendoza.Para poder solicitar sus servicios para un mural, comunicó que en su cuenta de Instagram (@mariolangeart) está el contacto de su celular.