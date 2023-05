Quién es la entrerriana que ganó el Gardel como “mejor nueva artista” del país

La 25º edición de los Premios Gardel que se desarrolló este martes por la noche en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, tuvo al rapero Trueno como el gran ganador de la estatuilla de Oro y también consagró a una entrerriana como “mejor nueva artista” del país.Se trata de la gualeguaychuense Noelia Recalde, de 35 años, quien había recibido también la nominación de “Mejor álbum conceptual”, compitiendo mano a mano con grandes figuras de la música argentina como Fito Páez y Los Auténticos Decadentes.En el rubro como, que consagró a Recalde con su trabajo "Mi propia casa", también estaban "Taichu", Taichu; "Yo canto versos", Maggie Cullen; "Dije que no me iba a enamorar", Yami Safdie y "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)", Paz Carrara.“Que esté yo acá significa que hay un montón detrás, la música está para todos”, dijo la entrerriana al momento de subir al escenario y recibir el premio, y agregó: “Al disco lo grabé en mi casa con un solo micrófono, con lo que tenía”.

Recalde comenzó su carrera musical a los 17 años cuando formó el trío Valbé junto a Damián Helmer y Cristhian Faiad, editando tres discos de folk-rock alternativo. Posteriormente, se lanzó como solista con su álbum debut «Palabra» en 2018 y luego formó Triángula, un ensamble experimental y visual junto a Nadia Larcher y Micaela Vita, con quienes editó su primer disco homónimo en 2020. Además, junto a Jonatan Szer, forma el dúo Lohdoh, que cuenta con un disco inédito.“No vengo de una casa musical, ahí nadie se dedica a la música, ni en mi familia. Hace poco me enteré de que hubo una suerte de súper ancestral abuelo que tocaba el acordeón. Fin del cuento musical familiar. Soy re autodidacta, aprendí a tocar la guitarra con los cancioneros y a cantar por necesidad de expresión. Siempre fui medio tímida y la música, de algún modo, vino a ocupar un lugar lindo de expresión”, declaró Noelia en una entrevista.La artista gualeguaychuense ha sido reconocida por su talento y su capacidad de experimentar con diversos géneros musicales.Por su carrera, que la lleva por varios caminos de la Argentina, y la hace tener sede en Buenos Aires, Noelia no está habitualmente en Gualeguaychú, aunque afirma ser “recontra gualeguaychuense”.Sin embargo, siempre vuelve, en el mes de enero de este año, participó de la Fiesta del Pescado y el Vino. Su conexión con la música comienza en estas tierras entrerrianas, que han cobijado y acompañado sus inicios musicales.