Entrerriano construyó con fósforos una Torre Eiffel de 3 metros: la historia

El uruguayense Jorge Luis Rojas, es un artista que con la técnica del fosforomodelismo, realizó la Torre de Pisa que mide 1,90 metros y fue terminada hace 20 años. Además, construyó la Torre Eiffel de 3 metros, finalizada en marzo del 2023.Jorge Luis recordó “siempre me gustaron las manualidades cuando era chico y empleaba otros elementos, luego me regalaron un libro de fosforomodelismo y comencé a realizar las obras que enseñaban, y después realicé obras de gran tamaño y a dedicarme al arte”, dijo aEn referencia a su actividad, el artista contó que siempre tuvo el apoyo de su familia, compuesta por su esposa e hijos, y utiliza el horario nocturno para dedicarse a su pasión.Esta obra le llevó cerca de 15 años su construcción, cuando en la ciudad no había buenas conexiones a internet, por lo que tuvo inconvenientes y la realizó a partir de una foto, sin los planos que en la actualidad, se consiguen fácilmente en la web.“Primero comencé con los pisos, y tuve inconvenientes porque cuando comencé aún no había internet en la ciudad, y lo hice a partir de una fotografía, con escala en 1,30”, dijo. Seguidamente continuó: con “las columnas y las arcadas que tienen que coincidir perfectamente con el piso, fue el desafío más grande ya que tuve que desarmarlo varias veces para que quedara perfecto en la escala”.Luego de 15 años de trabajo y 500 mil fósforos, concluyó la obra que tiene 9 pisos más el campanario, y destaca que “cuando empecé a construir el campanario ya había más datos en internet que pude aprovechar para poder hacerlo bien”.El tradicional monumento francés es su más reciente obra, finalizada en marzo de este año, tiene 3 metros de alto y está realizada en escala de 1,10. Le llevó 8 años poder culminarla.Jorge Luis asegura que es igual a la original solo que no tiene “las escaleras y los ascensores internos y tampoco los satélites que colocaron arriba”.Sobre esta obra no pudo determinar la cantidad de fósforos que empleó.Finalmente, el artista destacó que sus obras son sustentables, ya que “utilizo fósforos usados. En otros países se que se hacen con fósforos nuevos, pero tienen una utilidad, sirven para algo, luego de eso, les doy un nuevo uso. Que encima es mucho más trabajoso porque se rompen y manchan todo”. Además, agrega que “todo el mundo me da fósforos, la familia, los vecinos, y los alumnos de mi esposa”.Jorge Luis asegura que “este trabajo es constancia, el arte es difícil, pero si tenés paciencia y constancia lo podes hacer”.Las obras se encuentran actualmente exhibidas en el Corralón La Clarita, ubicado en Etcheverry 1740, y podrán ser visitados para tomarse fotos y conversar con José Luis en horario comercial. Fuente: (LaPirámide)