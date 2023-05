Rigen alertas amarillas por tormentas, vientos y nevadas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana alertas amarillas por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza, al tiempo que rige otra por vientos con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora para localidades de Catamarca, La Rioja, San Juan, Chubut y Santa Cruz, y por nevadas persistentes para zonas cordilleranas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos.En estas zonas bajo alerta amarilla que implica "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.Entre las recomendaciones para la población, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.Por otro lado, el SMN lanzó una alerta amarilla por vientos para la cordillera de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta, en Catamarca; para la cordillera de General Lamadrid y de Vinchina, en La Rioja; y para la cordillera de Iglesia, al norte de San Juan.La región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.El nivel amarillo también comprende a un sector de la Patagonia en el sur de Chubut, en la meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino; y en gran parte de Santa Cruz, con excepción de la porción noreste de la provincia.Allí se esperan vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h de forma local, por lo que el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.También esta mañana regía otra alerta amarilla por nevadas persistentes para las zonas cordilleranas de Río Negro; la cordillera de Cushamen, en Chubut; y la cordillera de Güer Aike y de Lago Argentino, en Santa Cruz.En el área se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 25 centímetros que pueden ser superados en forma puntual, mientras que en las zonas bajas se esperan precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.Para los habitantes de estas zonas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.