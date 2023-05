Patronato negó adeudar premios a jugadores que clasificaron a la Libertadores

?? Comunicado de Comisión Directiva pic.twitter.com/u9XPiEBwJf — Club A. Patronato ? (@ClubPatronatoOf) May 16, 2023

La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato emitió un comunicado a modo de respuesta, por los dichos de Carlos Quintana que hicieron referencia a presuntos premios adeudados, por clasificar a la Copa Libertadores 2023.El pasado sábado 13 de mayo, Carlos Quintana, capitán del equipo de Patronato que logró la Copa Argentina 2022, se expresó en el programa El Pelotazo de, sobre un supuesto acuerdo de palabra por los premios que le corresponderían al plantel y cuerpo técnico.Ante esta situación, desde la institución publicaron el siguiente escrito este martes:“El día sábado 13 de mayo nuestro ex capitán del plantel profesional Carlos Quintana expresó en una entrevista efectuada por el programa “El Pelotazo” del canal de televisión “El Once” que tanto a los jugadores como a los integrantes del cuerpo técnico del año anterior se les adeuda un premio por clasificar a nuestra institución a la CONMEBOL Libertadores.Ante estos dichos, la Comisión directiva del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica hace saber, tanto a la masa societaria de la institución como al público en general, que tales afirmaciones son falsas.Esta Comisión ha cumplido con la obligación de abonarle, en tiempo y forma, a cada jugador del plantel y cada integrante del cuerpo técnico anterior tanto los sueldos como el premio acordado hasta el final de la Copa Argentina 2022 (85% para los jugadores y 15% para el cuerpo técnico), siendo depositado en las cuentas de cada uno. No hubo ningún acuerdo por otro premio que no haya sido abonado.Asimismo, la Comisión Directiva deja en manifiesto que siempre cumple con las obligaciones, sin considerar situaciones que acontecen en otras instituciones en relación a este tipo de acuerdos privados.”