Una mujer murió tras hacerse una liposucción y su familia denuncia mala praxis

Un centro de estética de la ciudad de Corrientes fue allanado este martes en el marco de una causa que investiga un caso de presunta mala praxis por la muerte de una mujer de 35 años tras realizarse una liposucción en el lugar, informó el abogado de la querella.



Hermindo González, representante de la pareja de la víctima, explicó que durante un allanamiento realizado por orden del fiscal Pablo Sosa se secuestró el teléfono celular del médico que realizó la intervención quirúrgica.



El abogado detalló a Télam que Elisabeth “Elisa” Acosta se realizó una liposucción el pasado 12 de abril y por complicaciones generadas tras la intervención falleció al día siguiente.



“Fue una cirugía que se inició a las 18 y terminó a las 23, cuando sólo debía tardar 50 minutos”, relató González y agregó que al finalizar Acosta “se sintió muy descompuesta, dolorida, con vómitos y hasta perdió la audición”.



Ante la gravedad del cuadro, “en vez de llamar a una ambulancia el médico la trasladó en su propia camioneta a la casa, donde pasó muy mal la noche y al día siguiente la llevó al hospital y la dejó en la puerta”, contó el querellante, que añadió que Acosta murió en el centro de salud.



“En el Hospital (Dr. José Ramón) Vidal pelearon para salvarla, pero no lo lograron, estaba muy mal, tenía los pulmones llenos de líquido”, dijo González y destacó que “la historia clínica que elaboró el nosocomio es muy detallada sobre la situación en que se encontraba Elisa”.



Por otra parte, sostuvo que el informe del hospital “es muy importante, ya que no se pudo hacer la autopsia porque su cuerpo fue cremado”.



Sobre el allanamiento de este martes, el abogado dijo que en el lugar “no se encontraron computadoras” y que el pasillo que va al quirófano “es tan angosto que no entra una camilla”. “Estamos a la espera de los informesque certifiquen si es médico”, añadió.



“Ahora resta esperar el análisis de las pruebas recolectadas para formalizar la imputación”, concluyó González.



El centro de estética se ubica en Santa Fe 1200, en el microcentro de la capital provincial.



“Es todo falso, de mi clínica salió bien la chica, después desconozco lo que pasó”, fueron las palabras del médico acusado por mala praxis luego de intervenir quirúrgicamente a Elisabeth Acosta, quien murió al día siguiente en el hospital Vidal. “Yo no quiero hablar de eso, lo único que te voy a decir es que es todo mentira. La clínica está habilitada, yo soy médico, sigo trabajando pero me perjudica moralmente”, manifestó, según publicó LT7.



A través de una denuncia penal, el abogado de la familia de Elisabeth, Hermindo González, solicitó el allanamiento en la “clínica” y la misma fue llevada a cabo con la presencia del doctor Martinez.



A un mes de su casamiento, Elisabeth acudió el pasado 13 de abril a una clínica ubicada en el centro de la capital correntina con la idea de realizarse una intervención quirúrgica de carácter estético.



Días atrás, familiares de la mujer realizaron una marcha y calificaron al centro de estética como “la clínica del terror”, publicaron medios correntinos. Qué es una liposucción y qué riesgos tiene

La liposucción es un procedimiento quirúrgico utilizado para eliminar el exceso de grasa acumulada en ciertas áreas del cuerpo. También se conoce como lipoescultura o lipoaspiración. Durante la liposucción, se realiza una pequeña incisión en la piel y se utiliza una cánula delgada y hueca para aspirar y extraer la grasa de las áreas seleccionadas.



La liposucción se realiza comúnmente en áreas como el abdomen, los muslos, las caderas, los glúteos, los brazos y el cuello. El procedimiento se utiliza para mejorar la forma y el contorno del cuerpo y no como una solución para la pérdida de peso general.



Aunque la liposucción es un procedimiento seguro en manos de cirujanos experimentados, como cualquier procedimiento quirúrgico, conlleva ciertos riesgos y posibles complicaciones. Algunos de los riesgos asociados con la liposucción incluyen:



- Hemorragia: Puede haber sangrado excesivo durante o después del procedimiento.



- Infección: Existe el riesgo de desarrollar infecciones en el área tratada.



- Hematomas y seromas: Pueden formarse acumulaciones de sangre o líquido debajo de la piel.



- Cambios en la sensibilidad: La piel puede volverse temporalmente entumecida o presentar cambios en la sensación.



- Irregularidades en la piel: Puede ocurrir una apariencia desigual de la piel, ondulaciones o abolladuras.



- Complicaciones respiratorias: En casos raros, la liposucción puede afectar la respiración si se extrae una cantidad significativa de grasa.



- Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar: Son complicaciones raras pero graves que pueden ocurrir si se forman coágulos sanguíneos.



Es importante tener en cuenta que los riesgos y las complicaciones pueden variar según el paciente y la técnica utilizada. Antes de someterse a una liposucción, es esencial hablar con un cirujano plástico calificado para comprender mejor los riesgos asociados y tomar una decisión informada.