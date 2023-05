Basural de Colonia Avellaneda: “Durante años los vecinos vivieron encerrados”

El juez condenó este lunes a la Municipalidad de Colonia Avellaneda a erradicar el volcadero actual de esa ciudad, sanear el lugar y buscar un predio que esté a. El fallo consideró inapropiado también trasladar los residuos a Paraná.El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 7, Martín Luis Furman, hizo lugar a la demanda presentada en marzo pasado por la Comisión Vecinal del barrio Los Zorzales de Colonia Avellaneda, ante la existencia de un volcadero y ordenó a la Municipalidad a erradicarlo. El fallo también contempla un saneamiento del lugar y la búsqueda de un predio que esté ubicado a 1.000 metros o más de zonas urbanas pobladas para la disposición de los residuos.En diálogo con, la abogada Aldana Sasia, una de las profesionales patrocinantes, destacó la sentencia judicial y dio cuenta que los vecinos “hacía tiempo que no podían vivir en esa zona con bienestar y disfrutar de sus hogares, ya que por el hecho de estar al lado de un basural incontrolado y absolutamente desbordado veían afectaciones diarias en su derecho a la salud. Había presencia constante de humo de las quemas, moscas y olores nauseabundos siempre”.La letrada indicó que toda la población de Colonia Avellaneda sufría las consecuencias del volcadero, pero en forma directa se veían ampliamente damnificadas unas 50 familias. “Vivían sobre el humo, sobre la basura y además de esa problemática, tienen un arroyo que bordea todo el barrio en cual se desechan los residuos cloaclaes de Colonia y San Benito. La situación era absolutamente vulnerable y espeluznante porque no es un lugar apto para vivir”.Por otra parte, y al hacer referencia a lo indica el fallo sobre el destino de la basura, Sasia explicó que el juez dispuso “que en ese lugar no se puede arrojar ningún tipo de residuos y que se busque un predio que cumpla con los requisitos mínimos de distancia y sustentabilidad para poder utilizarse como destino final de los residuos y que esté acompañado de un tratamiento adecuado”.“También señala que, en el mientras tanto, que son 30 meses, podrían seguir tirando los residuos en Paraná”, lo cual también es un problema “y no cumple con los requisitos establecidos por las normativas vigentes y tiene que ver con no hacerse cargo de sus propios residuos”.Finalmente, la abogada remarcó que “celebramos este tipo de avances, pero vemos que la gestión de residuos trae acompañado en muchos municipios este reclamo por vía judicial porque no es un compromiso que las localidades hayan asumido; las ciudades se expanden y la basura queda conviviendo con las nuevas urbanizaciones”.