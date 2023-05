Buscarán reabrir el caso de la mujer que murió tras provocarse quemaduras

El pasado 9 de abril falleció una mujer de 52 años, identificada como Sandra Martínez , la cual días antes se había prendido en la sede de tribunales de Concordia.El hermano de la víctima contactó al abogado Martín Jáuregui para que se reabra la causa."Comparecimos ante el fiscal coordinador y planteamos la revisión del archivo, con el solo argumento de que antes de haber podido tomar intervención legal y sin que se hubieran brindado detalladamente las explicaciones que por estos hechos corresponden sobre conducta y omisiones del personal bajo su dependencia, que eventualmente podrían guardar relación directa o indirecta con la muerte ocurrida en el interior de la fiscalía, se resuelve velozmente a archivar la investigación; lo que amerita este planteo ante el superior del Ministerio Fiscal", explicó el abogado.El objetivo es abrir nuevamente la investigación del hecho. El profesional recordó que el mismo "Superior Tribunal de Justicia, concomitantemente ante la gravedad del hecho y el estado público que tomó por los medios de comunicación, hizo una resolución interna para una investigación sumariante ". De ese sumario "minucioso” hay enormes cantidades de documentales.Jáuregui manifestó que "nadie desconoce, el enfrentamiento público que ha habido en este último tiempo entre el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal". Pero, independientemente de eso, "nosotros no creemos que el hecho pueda caer en una cuestión de oportunismo, en el marco de esa confrontación pública", destacó.A su entender, lo que motiva la acción de su representado "es que pensamos que este hecho amerita una investigación más profunda, porque más allá de la existencia e inexistencia de un delito en el caso concreto donde se investiga la muerte de una persona, son las circunstancias en las que se produce esto, el contexto en el que se produce".Para el abogado, "esto desnuda una serie de omisiones o de mal desempeño en la función de los distintos organismos del Estado; son alarmas que sonaron fuerte y no pudieron evitar que esta muerte ocurra".Jáuregui confirmó que la víctima "estaba en tratamiento ambulatorio, con un estado de depresión importante y estaba siendo tratada". Pero aclaró que "esto no le resta importancia de ninguna manera al hecho, al contrario, estaríamos frente a una situación en contexto de género, con una persona vulnerable, enferma, que pretendía equivocadamente tal vez recurrir a un organismo para que le solucione el problema".Respecto a la excusa que diera oportunamente el Ministerio Público Fiscal, el profesional comentó que "la gente normal no distingue cuál es la distinción técnica y concurre a Tribunales para buscar una solución".En ese sentido, remarcó que la sede tribunalicia "es algo público, como en el hospital; se va para que resuelvan los problemas". Es decir, agregó, "ahí tendrían que haberla ordenado un poco, tendrían que haberla orientado respecto de los pasos a seguir y si no era desde Fiscalía - a ver si nos entendemos - estamos a 20 metros de distancia entre una oficina y otra, no es que tenías que caminar 80 cuadras".Para Jáuregui "hay formas y formas, yo no estoy haciendo ninguna acusación, pienso que es cierto lo del colapso de la administración de justicia, pero también no es menos cierto que para cualquier persona, su problema es el mayor problema".En ese contexto, el abogado insistió con que "al Estado, en sus diversas manifestaciones - concretamente acá al Poder Judicial - se le murió una persona adentro, buscando una solución a un problema". Y, fue allí donde remarcó que "incluso durante este episodio, no hubo nadie que la pueda contener, porque fue un interno, un preso, el que la asistió: no hubo policía, no hubo matafuego, no hubo nada que impidiera el hecho".A su criterio, en este caso, "el Estado manifestó su inoperancia, su impotencia, su ineptitud, su total falta de servicio, su ausencia total".Con todo, Jáuregui adelantó que estudiará el caso, buscando responsabilidades. "Las cuestiones que llevaron a esta muerte ameritarían un estudio profundo respecto a la responsabilidad civil - del Superior Gobierno de la Provincia - por otra parte tenemos la responsabilidad administrativa, que no sé qué es lo que va a resolver el Superior Tribunal de Justicia, y por otra parte está la investigación penal de la muerte que se archivó en un plazo rápido y nosotros queremos que la desarchiven", dijo en declaraciones a Diario Río Uruguay.