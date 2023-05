Diabetes en niños: las señales de alerta y cómo actuar en la escuela

Diabetes en la escuela

La diabetes constituye el trastorno endocrino/metabólico más frecuente en la infancia y adolescencia, y conlleva importantes consecuencias físicas y emocionales. Aunque se dispone de un tratamiento sustitutivo adecuado, todavía no se ha logrado evitar la aparición de complicaciones crónicas, pero si se puede controlar su aparición y retrasarlas con el control adecuado.La jefa del Servicio de Endocrinología Diabetes y Nutrición del Hospital materno Infantil San Roque, Ángela Figueroa Sobrero, informó a Elonce cuáles son lasen los niños para pensar que puedan tener diabetes.“Es necesario que los padres tengan en cuenta si los niños orinan mucho, bajan de peso y toman mucho líquido, todas estas son señales de alerta; ya que. Cuando ocurre esto, los chicos van mucho al baño y es algo que notan los docentes en la escuela”, expresó la médica al asegurar que “son indicios bruscos y por eso llama la atención y los padres deben consultar inmediatamente al pediatra”.Al consultarle por el tratamiento, la especialista detalló que “la diabetes tipo 1 en los chicos es un inicio brusco, no es como en el caso de los adultos. Una vez que esta detectada la enfermedad, en Entre Ríos tenemos un 35 por ciento de los chicos que debutan en coma cetoacidótico, una vez que pasa esto el chico ingresa en terapia intensiva, normalmente permanece una semana allí y luego el niño ya puede reintegrarse a las tareas escolares”.“Lo importante es que los docentes sepan qué hacer en caso de emergencia. Los niños pueden tener una hipoglucemia, baja azúcar en sangre, o hiperglucemia, altos niveles de azúcar en sangre.y en ese caso le tiene que suministrar algo dulce inmediatamente”, aseveró.Y amplió: “En el caso contrario, (hiperglucemia) el chico puede querer ir al baño permanentemente y los docentes deben permitirle ir y además si quieren comer también deben hacerlo, porque los cuadros se pueden gravar muy rápido”.” explicó Sobrero y señaló: “en la escuela, lo ideal es que los chicos estén al tanto de la enfermedad del compañero para que no haya casos de discriminación, cada chico debe hacer un proceso".Asimismo, recordó que en el Hospital San Roque le brindan todos los insumos necesarios para que los chicos puedan realizarse los controles.