Cómo hacer el trámite para obtener la nueva credencial digital PAMI: paso a paso

Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tendrán que tramitar una nueva credencial digital para poder acceder a los beneficios de la obra social.. El organismo no entregará más credenciales a los beneficiarios aunque éstas estén deterioradas o la hayan perdido. A partir de ahora,El trámite, al ser online, puede realizarlo tanto por el mismo afiliado como un apoderado o familiar.Actualmente, la credencial de PAMI sirve para acceder a todos los servicios y prestaciones. Por ejemplo:-Para validar turnos con médicos especialistas.-Para retirar medicamentos del vademécum PAMI en farmacias autorizadas.-Para solicitar turnos en las agencias.-Para realizar trámites presenciales y de manera online.-Para ver recetas y órdenes médicas.-Para acceder a números de emergencia.La obra social confirmó que actualmente existen tres formatos válidos de identificación:Para obtenerla, el afiliado deberá descargar la aplicación del PAMI en su celular. Luego, ingresar con sus datos personales y seleccionar el apartado "mi credencial".Para obtenerla, el interesado deberá ingresar al sitio oficial de la obra social: www.pami.org.ar Después, deberá seleccionar la opción "credencial provisoria" y llenar los datos correspondientes.En caso de que no se cuente con conexión a internet, la credencial podrá ser tramitada de manera presencial en cualquiera de las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).En el sitio web de PAMI explican que la credencial plástica "ya no está en distribución". Si la tenés, podés usarla en todas tus gestiones. Si no la tenés, podés usar cualquiera de las otras credenciales válidas mencionadas anteriormente.