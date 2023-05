A través de la fotografía busca cambiar la forma de mirar la discapacidad

La historia de Nacho

Esta iniciativa se ha establecido tanto en Instagram como en Facebook, con el objetivo de difundir su mensaje inclusivo y empoderador para las familias.En una entrevista exclusiva con, Romina Adur compartió sus motivaciones y los primeros pasos del proyecto:Uno de los aspectos destacados del proyecto es la labor de Marta, una psicopedagoga que trabaja con los chicos involucrados en "Detenernos y observar". Romina elogió el arduo trabajo de Marta para brindarles oportunidades laborales y fomentar su autonomía.explicó Adur.En cuanto a su hijo Nacho, Romina resaltó su experiencia educativa en una escuela común: "Él ha cursado toda su escuela primaria en una escuela inclusiva y ahora está en segundo año. Aunque no puede seguir el ritmo de sus compañeros, al estar con ellos, aprende otras cuestiones importantes. Las personas con Síndrome de Down aprenden mucho de la imitación, y al interactuar con otros chicos, todos aprenden y se vuelven más empáticos".Además de retratar la historia de Nacho, Romina se ha propuesto conocer y capturar otras historias de vida: "Las primeras historias las invité yo, porque eran personas que conocía. Tenía cierto temor sobre cómo sería la respuesta, pero con el tiempo, más familias se sumaron y me enviaron mensajes expresando su deseo de compartir la historia de sus hijos". Su objetivo es mostrar la realidad de vivir con una discapacidad, destacando las fortalezas y la capacidad de superación de cada individuo."Detenernos y observar" ha generado un impacto significativo, creciendo en apoyo y alcance. Romina Adur concluyó: "Compartir con cada familia es como expandir nuestro corazón, permitiendo que el proyecto llegue cada vez a más personas". Su iniciativa continúa rompiendo barreras y promoviendo la inclusión en la sociedad, cambiando la forma en que se mira la discapacidad y valorando el potencial de cada ser humano.