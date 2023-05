Cerutti envió mensaje de apoyo a Thelma Fardin tras la absolución de Darthés

Sociedad Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin

"El fallo dice que es todo cierto, pero no alcanza. Una nena de 16 años necesita más pruebas de las que ya hay para demostrar que fue violada", publicó Cerruti en su cuenta de Twitter.El último sábado se difundió el fallo del juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo, que consideró que hubo abuso, pero no dio por probado el acceso carnal, por lo que decidió absolver a Darthés.Pero el juicio se desarrolló en Brasil porque el actor, ciudadano brasileño, viajó a ese país y evitó así un juicio en Argentina o Nicaragua.La actriz apelará ante la Justicia brasileña el fallo de primera instancia que absolvió a Darthés por el delito de violación y alentó a las víctimas de violencia sexual a "no callarse" y a "inundar la justicia de denuncias".