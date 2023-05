Boudou se descompensó en medio de una charla y tuvo que ser internado

El ex funcionario debió ser trasladado al Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” para que le realicen chequeos y monitorear su estado de salud. La semana pasada se había contagiado dengue.El funcionario kirchnerista es trasladado a Buenos Aires. En un reciente posteo en su cuenta oficial de Instagram, publicaron:Esto ratifica lo que informó una persona de su entorno a Infobae: “No es nada grave, está fuera de peligro. Fue una descompostura mientras estaba dando una charla pero está en la guardia, está atendido, en observación. Está todo bien”, aseguró.Según precisaron voceros policiales a Agencia Télam, el economista ingresó por sus propios medios al centro asistencial de salud. Por su parte, fuentes allegadas al ex vicepresidente consignaron que le realizaron una tomografía y se encuentra bien, en tanto que mañana viajarán a Neuquén su esposa Mónica García de la Fuente, madre de sus dos hijos.Las actividades comenzaron a las 18 en el «Aula Magna Salvador Allende», ubicada en Buenos Aires 1400 en la sede Bardas de la UNCo.Durante los últimos meses, el ex vicepresidente brindó charlas en diferentes ámbitos académicos y tuvo varias participaciones mediáticas donde condenó la política económica de Cambiemos. Sin embargo, también cuestionó la negociación con el FMI que lideró Martín Guzmán y la falta de un plan antiinflacionario de Alberto Fernández.Entre sus últimas y contundentes definiciones políticas, el ex ministro respaldó una potencial candidatura a presidenta de Cristina Kirchner y planteó que “la campaña electoral del Frente de Todos tiene que ser ‘basta de acuerdo con el FMI’”.Desde esa perspectiva, Boudou tomó distancia del rumbo adoptado por la Casa Rosada y manifestó que “nuestro gobierno lo que hizo fue consolidar la política de Macri”. “El programa de Alberto llevó a la consolidación de la política de Macri en deuda y salarios”, cuestionó. Por eso, había considerado que en la oferta electoral oficialista no podía liderar el actual mandatario o alguno de aquellos que comparten su perspectiva. “Con este Presidente, gabinete e ideario, no salís”, sentenció.Más allá de proponer la postulación de CFK, Boudou había manifestado que la ex mandataria “va a seguir siendo la persona más importante de la política argentina” aunque no se presente. “Ella va a seguir haciendo política sin tener un cargo”, manifestó.En agosto de 2018, Boudou había sido condenado a cinco años y diez meses de prisión porque personas de su entorno -cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner- se habían quedado con la fábrica de hacer billetes Ciccone. La condena, que en diciembre de 2020 fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, fue por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública. (