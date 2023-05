Thelma Fardín apelará la absolución de Juan Darthés que dictó la justicia

Sociedad Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin

Hoy se difundió en los medios de comunicación el fallo del juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo, que consideró que hubo abuso pero no dio por probado el acceso carnal, y decidió absolver a Darthés."Que esto no sea un mensaje para callarnos. Esta es una batalla que ganamos. Hay muchas personas que se animaron a romper el silencio y hoy, a ellas les digo que esto no nos adoctrina. La justicia se verá inundada de denuncias”, dijo Fardín durante una conferencia de prensa realizada esta tarde en la sede de Amnistía Internacional (AI) Argentina.La actriz habló ante la prensa acompañada por Paola García Rey, directora adjunta de AI; Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña y Martín Arias Duval, su abogado en Argentina; la periodista Luciana Peker y rodeada por integrantes de Actrices Argentinas.La madre de Fardín, Dora Caggiano, se ubicó a un costado de la mesa que ocuparon quienes dieron la conferencia, en un lugar estratégico "porque necesito que nos miremos con mi hija", dijo al periodismo, que colmó la sala de la organización internacional."No hay que hablar de inocencia, se trata de una decisión de primer instancia; nos queda la segunda y tercera instancia y luego las cortes internacionales", aclaró Junqueira, quien confirmó que aún no fueron notificados formalmente de la decisión judicial."Una vez que nos notifiquen, tenemos 15 días para apelar", señaló.La abogada explicó que para el juez hubo abusos pero que por los años transcurridos entre el hecho y la denuncia de Fardín, prescribieron, y que el magistrado no dio por probado el acceso carnal."Esto por un tecnicismo: hasta 2009 en Brasil se exigía la prueba de acceso carnal para un caso de violación. Luego, eso se reformó y se dejó de exigir la prueba de penetración con acceso carnal", añadió.Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado el 4 de diciembre de 2018 en Nicaragua, y el abuso la actriz lo sitúa en 2009, cuando ella tenía 16 y Darthés 45 años.Por eso, el juez brasileño decide optar por la ley anterior a la reforma de 2010."Es una decisión conservadora que no está en línea con los estándares del Supremos Tribunal de Brasil", dijo la abogada.Y resaltó: "Somos optimistas. Esta es una etapa de un proceso que sigue y no está terminado".En tanto, Arias Duval aportó que el juez Toledo Carneiro que dictó sentencia "no es el mismo que hizo la instrucción, que escuchó el testimonio de Thelma y a los testigos, porque así funciona el sistema judicial allí".Es decir que el juez Ali Mazloum escuchó los testimonios, pero su par Toledo Carneiro dictó sentencia.Junqueira también confirmó que Darthés "puede volver a Argentina, e incluso puede acercarse a sus víctimas y a las testigos, según el fallo del juez .Eso también lo vamos a apelar".El 11 de diciembre de 2018 la actriz hizo pública la denuncia que había radicado contra el actor en Nicaragua.Como Darthés, cuyo verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico, es ciudadano brasileño, el 20 de diciembre viajo a San Pablo, ya que Brasil no extradita a las personas nacidas en su territorio, y así evitó un juicio en Argentina o Nicaragua.No obstante, los ministerios públicos fiscales de los tres países consideraron que había prueba para avanzar con el juicio.Durante la rueda de prensa de hoy, Fardín destacó en todo momento el apoyo que recibe de la gente y consideró que la decisión judicial "pretende adoctrinarme, adoctrinarnos a los y las víctimas de violencia sexual en la infancia. Es un mensaje para silenciarnos, pero hoy nos paramos de otra manera, no nos callamos. Mi verdad es la verdad".Cuando le preguntaron si Darthés hubiera sido condenado si hubiera sido juzgado en Argentina, la actriz y su abogado no dudaron en decir que con la legislación local "estaría condenado"."Yo a él -en referencia a Darthès- lo puedo mirar a los ojos con la certeza que hice lo correcto y digo la verdad", enfatizó Fardín.Y a la vez reveló que recibe amenazas, por lo que inició una causa judicial junto a la periodista Luciana Peker, que la acompaña desde el inicio del proceso, quien también es víctima de ataques."Hace más de dos años hicimos una denuncia frente a las amenazas y hostigamiento que recibimos tras la denuncia de Thelma en 2018. Estas prácticas amenazan la libertad de expresión y con ello la posibilidad de las periodistas de visibilizar las causas de abuso sexual. No podemos permitir que nos silencien", contó la periodista.Peker le confirmó a Télam que "la denuncia fue realizada en la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) en 2021. Y en el 2022 el caso fue asignado el Juzgado 14".Por su parte, la directiva de Amnistía, Paola García Rey resaltó que “hay una batalla cultural ganada que es la que dice basta de impunidad ante estos hechos. Lamentablemente la justicia es el último reducto de transformación. Desde Amnistía Internacional lucharemos de la mano de Thelma y de las víctimas para hacer del sistema judicial uno que garantice el derecho de todas las mujeres e infancias".En Brasil, sólo el 1% de las denuncias por abuso sexual llegan a sentencia.En Argentina, según datos de la UFEM, solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias.