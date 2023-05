Prevén temperaturas en ascenso para este domingo en Entre Ríos

Foto: Archivo

Se confirmó que las temperaturas “primaverales” en pleno otoño no será una simple excepción del sábado. En esta oportunidad, se anunció que el domingo las temperaturas incrementarán en Entre Ríos, más allá de no haber un cielo plenamente despejado.



La ciudad de Paraná, capital provincial, mantendrá un aumento de tres grados en relación a hoy. Se espera que las temperaturas alcancen los 26 grados centígrados en horas de la tarde, a la vez de que las ráfagas del norte llegarán a un pico de los 22 kilómetros por hora. La mínima, durante la madrugada, se establecerá en 13 grados. El cielo estará parcialmente nublado, anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



En Diamante y Victoria, departamentos aledaños a Paraná, la temperatura estará un poco más baja y empezará en los 10ºC, mientras que la máxima estaría en 25 grados. El cielo también estará parcialmente nublado y no se prevé una jornada inestable.



Por la zona de Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Islas del Ibicuy y Colón, las condiciones climáticas serán similares. Se espera que la mínima se estanque en 10 grados, mientras que en horas de la tarde escalaría hasta los 25. También se podrá observar vientos que alcanzarían los 13 y 22 kilómetros, provenientes de la dirección noroeste.



Por último, se reflejaría una situación bastante pareja en los departamentos de La Paz, Concordia, Federación y Federal. La mínima está en 10 grados y la máxima en 25ºC. El sol estará acompañado de algunas nubes durante todo el día. ¿Cómo seguiría la semana próxima? Durante toda la semana siguiente, se espera que el tiempo esté completamente despejado hasta el domingo, según manifestó el SMN en su reporte de esta tarde. Las temperaturas se mantendrían entre los 25 y 26 grados.