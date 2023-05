Comedor El Canoero y su gastronomía vinculada a la venta de pescados

Ir a Victoria es sinónimo de conocer un lugar tradicional como el Comedor El Canoero. Atendida por sus propios dueños, tiene el desafío de mantener el prestigio gastronómico vinculado al río. En ese sentido, Espejo de mi tierra, micro que se emite por, recorrió el lugar y dialogó con Luis Roberto Le Marie.“Éramos pescadores donde andábamos en la isla con el remo y después fuimos vendiendo el pescado al público ya que no queríamos hacer entregas a las camionetas o camiones. Al ser pescado fresco, la gente empezó a comprar y tuvimos la idea de vender pescados fritos o asados, pero de a poco ya que fuimos humildes”, expresó.Con respecto al sitio del lugar, sostuvo: “Nos trasladamos ya que estábamos a 200 metros, aproximadamente, donde esa parte se privatizó y nos consiguieron este terreno. De a poco empezamos y lo hicimos con mucho esfuerzo”.Además, agregó que “le hacemos un valor agregado porque en realidad el pescado para entregarlo al frigorífico no nos sirve por el precio”.Acerca de la especialidad de El Canoero, indicó: “Tenemos boga, dorado, sábalo, el pescado más corriente de la zona, pero no dejamos de tener surubí, amarillo, bagre, entre otras clases”.Asimismo, contó sobre la bajante del río: “Gracias a Dios apareció un sábalo muy grande porque aparecían pescados chicos y en la bajante teníamos que ir lejos a pescar, donde hacíamos un esfuerzo sobrehumano debido a que uno también tiene sus años de pasar frío”.Por último, se refirió al público: “Gracias a Dios, la gente reconoce el esfuerzo y a veces nos premian con venir a comer o comprar”.