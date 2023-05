Trabaja en la construcción y cuelga la bici en un poste para que no se la roben

La inseguridad está presente en cada barrio de la ciudad de Córdoba. Y los vecinos, cansados y también un poco resignados, buscan sus propias maneras para esquivarle a la delincuencia.



En este caso, un trabajador de 35 años encontró una insólita solución para cuidar la bicicleta playera, su medio de transporte de cada día.



Este lunes comenzó la obra de pavimentación a cargo de la Municipalidad en la calle Héctor Supicci Sedes y Miguel es uno de los obreros del equipo. Pedalea 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta para ir a trabajar a Argüello Norte.



Su bicicleta es todo, y queda frenada durante nueve horas mientras realiza las tareas en la obra. Para no dejarla abandonada, ni molestar a algún vecino de la cuadra, encontró en un poste de luz su mejor aliado.



Miguel usa la máquina excavadora que maneja para subir la bici varios metros. Luego, él mismo se para en la pala, toma el vehículo y lo coloca en uno de los ganchos del poste. El ingenio a la orden del día, ni más ni menos.



"Como manejo la máquina, voy y vengo por la calle, y no puedo ver todo el tiempo la bici. Si a mí me la roban, directamente me cortan las manos", comentó el obrero en diálogo con El Doce.



Dijo que colgarla en el poste lo deja "más tranquilo" porque "nadie se va a subir ahí arriba a sacarla". "En otros lados por ahí algún guardia dando vueltas, pero acá no", agregó.



Después contó cómo surgió la idea: "Llegué y empecé a pensar si la iba a poder dejar en lo de alguien, pero acá todos trabajan a la mañana. Vi el poste y dije 'sí, acá está la solución'". Y explicó: "No puedo andar mirando para todos lados porque en un error puedo terminar chocando a un camión, un auto estacionado o algo así".