Recuperaron la corona sustraída en la Catedral de Córdoba: el video del robo

Policiales Robaron en la Catedral de Córdoba una corona de plata que tenía más de 200 años

La división de Delitos Culturales de la Policía de Córdoba logró recuperar este jueves por la mañana la corona de la virgen que fue robada este miércoles en la Catedral de la ciudad.Tras un operativo realizado en una vivienda de barrio San Vicente de la ciudad capital, los efectivos de la Policía recuperaron la corona. La vivienda donde se realizó el allanamiento sería de un coleccionista.Cerca del mediodía de este miércoles, un hombre había ingresado en el templo y sustrajo la corona de la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Nieva, que se encontraba en el costado derecho del altar.La corona mide 16 centímetros de alto y 13,5 de base. Su valor, aseguraban en el lugar, era incalculable.

Este jueves por la mañana, un comerciante de antigüedades de la Galería Cinerama de Córdoba informó aque el ladrón intentó vender la corona y él la rechazó."Ayer (por el miércoles) me la ofrecieron. Esta persona me dijo que se la habían regalado los curas. Me la mostró y me la ofreció en la puerta del local. Le dije que no y se fue. Es una persona media loca, para mí es un 'ciruja'. No les han ofrecido la corona a otros comerciantes, según me dijeron", declaró Claudio.La investigación está a cargo del fiscal Guillermo González, quien ordenó distintas directivas al personal de delitos especializados. Todo habría quedado registrado por las cámaras que se encuentran en el interior de la Catedral.En cuanto al valor que puede llegar a tener la joya religiosa, Pablo Canedo, artista visual dijo que la reliquia del siglo XVIII tiene un fuerte valor en términos artísticos y de patrimonio, pero no en cuanto a términos monetarios."Puede que la hayan mandado a robar para una colección. Me sorprende que no se hayan dado a la prensa fotos para alertar a los anticuarios porque esa sería una forma importante para tratarla de recuperar. Puede haber sido algo por encargo o casual, aunque no parece casual por el sitio en el que estaba ubicada", vaticinó."También puede ser un devoto, o alguien que tenga una obsesión con la imagen de la virgen", opinó.Al respecto, el padre Javier Soteras, párroco de la catedral emitió un comunicado donde señaló que "ante el recurrente pedido de algunos medios de comunicación de querer informar a la población de lo ocurrido, tal cual como lo acordamos con las fuerzas de seguridad y de investigación, esperamos que los hechos se esclarezcan por los cauces correspondientes para luego poder informar con mayores precisiones".El comisario Daniel Martinolli dijo que, antes de la detención de esta persona en situación vulnerable, no se descartaba ninguna hipótesis y sostuvo que el robo pudo haberlo cometido una banda internacional.Explicó que la mayoría de los templos no poseen medidas adecuadas de seguridad, más que alguna que otra reja para que la gente no toque las obras o monumentos históricos."Estos elementos son de gran valor a nivel internacional, hay mucho mercado negro. La corona data del año 1798", precisó Martinolli.