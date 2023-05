Aerolíneas Argentinas gestiona realizar vuelos Estados Unidos desde Aeroparque

Una noticia muy beneficiosa para los viajeros está muy cerca de ser confirmada. Aerolíneas Argentinas se prepara para volar a Estados Unidos desde Aeroparque en los próximos meses.



Desde la empresa le informaron a Ámbito que "se está trabajando en estos vuelos" pero que aún deben esperar "las habilitaciones de la autoridad nacional". Cuando la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) lo permita, los Airbus A330 podrán utilizar el Aeropuerto Jorge Newbery en primera instancia a Miami y más adelante lo harán a Nueva York.



Aerolíneas no pudo confirmar aún cómo será la programación pero si afirmaron que hay una "fecha tentativa" para el comienzo de los vuelos, "supeditada a lo formal". Se trata del 13 de julio, la cual "tiene sentido por el comienzo de las vacaciones de invierno".



La apertura de estos nuevos vuelos viene de la mano de las modificaciones en el Aeroparque. Estas consistieron en alargar la pista y 62.000 m2 de bases y sub-bases granulares y permiten que se pueda utilizar para aviones internacionales cómo el ya mencionado.



Esto no significará que se deje de volar desde Ezeiza, ya que la empresa tiene ahí organizada su infraestructura operativa. Se espera que el proceso de aprobación termine entre mediados de julio y agosto. No descartan que luego se sumen otros vuelos internacionales.