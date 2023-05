Siguen las buenas condiciones de tiempo: qué anula la probabilidad de lluvias

Qué anula la probabilidad de lluvias

Se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas para durante varios días, con mañanas algo frescas y paulatinos aumentos de las temperaturas.Se estiman algunos bancos de nieblas y neblinas pero los mismos no serían de magnitud.Se esperan incrementos temporarios de nubosidad, pero no aportarían condiciones de inestabilidades, según confirmaron desde Defensa Civil de Entre Ríos.“Un bloqueo en la circulación atmosférica con dominio de altas presiones en los distintos niveles de la troposfera, el cual comenzó hace un par de días y promete extenderse al menos una semana más en líneas generales, anulando prácticamente toda chance de precipitaciones en el territorio nacional”, señaló el meteorólogo Christian Garavaglia.La zona más deficitaria, respecto a lo que suele llover normalmente en esta época, será toda la Cuenca del Plata, y esto no solo abarca al este y noreste de Argentina, sino también a Paraguay, sur de Brasil y el Uruguay.El especialista explicó que “el déficit de lluvias en el país está acompañado por condiciones térmicas sin grandes variaciones. Hace tiempo no hay irrupciones destacadas de calor y las pocas que hubo de frío hasta el momento sucedieron hace tiempo ya y han perdurado muy poco tiempo”.Las mañanas se presentan frías o frescas en el centro y norte del país, pero dentro de los rangos esperables para la época del año. A corto plazo, “se proyecta un ascenso ligero de las marcas, las cuales comenzarán a posicionarse por encima de los valores normales al menos hasta mediados de la próxima semana”.a desarrollarse durante el fin de semana largo del 25 de mayo, completó Garavaglia en