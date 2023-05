¿Cuáles son las mejores ciudades de Argentina para hacer turismo vitivinícola?

Cafayate

Platos y costumbres como el asado, el dulce de leche, los quesos y fiambres, entre otros, cautiva a quienes nos visitan año a año, deseosos de poder llevar con ellos algunos de estos productos únicos que salen de nuestra tierra.Nuestra bebida a base de uva fermentada se exporta a mercados de todos los continentes, en sus distintas variantes, siendo el Malbec el más elegido. Este reconocimiento a nivel internacional ha generado un interés por parte de los turistas, tanto locales como extranjeros, de conocer las bodegas y las tierras donde tan rica bebida alcohólica se produce.De acuerdo con cifras de la agencia Télam, el turismo vitivinícola ha crecido profundamente luego de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus Covid 19.Terminado el verano, nada mejor que aprovechar un fin de semana largo, o incluso unos días de vacaciones si todavía nos quedan disponibles, para recorrer una de las tantas rutas del vino que se encuentran en las distintas provincias de nuestro país. Por eso, acá te dejamos nuestro ranking de las mejores ciudades para hacer turismo vitivinícola.Cuna del vino patero, de un dulzor particular y exquisito, y destacado por el vino torrontés, esta localidad cuenta con un sinfín de viñedos con distintos tipos de uvas a su alrededor, habilitados para ser visitados por turistas y viajeros.Eso lo vuelve atractivo para los visitantes de la provincia, que pueden participar de las tantas excursiones que hay a bodegas de la zona y conocer en detalle los procesos de fabricación, además de, por supuesto, degustarlos.Asimismo, cerca de Cafayate se encuentran distintos atractivos paisajitos que pueden acompañar de la mejor manera la visita a las bodegas.ubicada a tan solo algunos kilómetros de la ciudad sobre la ruta que conecta con la capital de Salta, es uno de los puntos más destacados para recorrer, con monumentos naturales como la Garganta del Diablo, con su particular acústica, y el Anfiteatro.Alrededor de toda la provincia, pero con más fuerza en las cercanías de la capital, es posible encontrar una enorme cantidad de bodegas y viñas que abren sus puertas para que los turistas conozcan y visiten.Ubicada en la región de cuyo, Mendoza es una de las grandes provincias productoras de vino, favorecida por el clima, las condiciones del suelo y la amplitud termina de la zona.En general, se recomienda visitar aquellas bodegas que cuentan también con una oferta gastronómica, lo que hace posible que, además de recorrer las instalaciones y conocer en profundidad como se produce uno de los vinos de exportación más importantes del país, puedas disfrutar de una buena comida como acompañamiento.Además, al igual que en Cafayate, al ser una zona montañosa es posible aprovechar la visita a la capital vitivinícola y recorrer algunos de los cerros y lagunas que se encuentran alrededor.Si bien podríamos seguir enumerando ciudades dentro de la región de Cuyo, como San Juan o San Luis, también famosas por su oferta de enoturismo, en caso de querer conocer algo distinto es posible ir hacia el sur de nuestro país y visitarLas temperaturas más frías y la fertilidad de la tierra permiten, en una zona más hostil en términos climáticos, producir un vino distinto y particular. Con una fuerte impronta de los espumantes y el vino blanco, dentro de esta provincia se ha desarrollado con fuerza una de las actividades turísticas más florecientes alrededor de los viñedos y bodegas.Comienzas visitando las bodegas rionegrinas, conociendo su historia y sus primeros productores, y continuas camino hacia el sur, directo hacia uno de los paisajes más asombrosos de nuestro país como los que ofrecen ciudades como Bariloche y el Bolsón, ubicado ya dentro de la provincia de Chubut.De este modo, te dejamos tres recomendaciones para que puedas conocer distintas uvas de nuestro país. Sea por el norte, por el centro cuyano, o por el sur patagónico, el vino te acompañara cada ciudad que visites, dándole un sabor especial a tus próximas vacaciones.El crecimiento del turismo vitivinícola, que se suma a nuevas tendencias que ganan terreno como el ecoturismo y el astroturismo, con especial peso este último en la provincia de Córdoba, han sabido renovar la oferta de esta actividad económica tan importante para las distintas regiones de nuestro país.