La justicia ordenó desenterrar a los perros que atacaron a una nena

Sociedad Le amputaron un brazo a la nena que fue atacada por una jauría

La Justicia busca aclarar qué desató el ataque de una jauría a una niña de 9 años en el interior de Córdoba. El hecho tuvo lugar el domingo por la mañana en la localidad de Valle Hermoso, mientras la menor visitaba a parientes.Producto de la brutal agresión tuvieron que trasladarla hasta el Hospital de Niños de Córdoba en donde aún lucha por su vida. Perdió un brazo, sufrió una quebradura expuesta en el omóplato derecho y sigue delicada.Después de que la nena fuera internada, los dueños de los animales tomaron la decisión de sacrificarlos. Sin embargo, la fiscalía de Cosquín ordenó su desentierro.Los estudios estarán a cargo del Instituto de Zoonosis que depende del Ministerio de Salud de Córdoba. Desde ese organismo precisaron a El Doce las dificultades técnicas de llevar adelante el relevamiento.La factibilidad de los resultados depende del grado de descomposición de los animales. “Aunque no pasó mucho tiempo desde el entierro, hay muchos factores a tener en cuenta, sobre todo del calor”, indicaron. De no poder llevarse a cabo, por protocolo se ordenará la vacunación de la víctima.El abogado Facundo Pérez Lloverás habló sobre las posibles condenas que podrían recibir los dueños de los animales por el ataque. Aclaró que pueden tener que responder penalmente “si es que fueron negligentes en los cuidados de los perros”.A pesar de esto, advirtió que la resolución será “difícil” porque los canes no pertenecían a las razas catalogadas como “peligrosas”. En este grupo entran los rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, fila brasileño, american staffordshire, staffordshire bull terrier, mastiff, bullmastiff, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario y akita inu. La normativa también abarca a cruzas de los mencionados.Además, dijo que la Justicia tendrá que determinar si alguno de los presentes infringió las tareas de cuidado necesarias para garantizar la seguridad de la niña.Por último, sobre la decisión de sacrificar a los perros valoró: “Si son peligrosos no quedaría otra opción, salvo alojarlos en una instalación en donde no representen un riesgo. No conozco una norma que regule esa facultad por parte de la autoridad sanitaria competente”.