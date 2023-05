Cuánto lleva recaudado Maratea en su colecta para salvar a Independiente

El influencer Santiago Maratea contó este martes por la noche en sus redes que la colecta para salvar a Independiente de sus deudas superó los $700 millones.Dicha cifra representa el 50% de lo adeudado de la institución de Avellaneda con el América de México."Aparezco, sé que me extrañaron. Estuve el domingo desaparecido porque estuve con la mujer de algún periodista. Ah empezaba picante. Mentira, no fue por eso", expresó en su primera historia en Instagram.Y siguió: “¿Podemos hablar en serio? Somos gente adulta. Como les decía, superamos los 700 millones de pesos, amigos. Que la cuenten como más les plazca y les guste. Esto es un facto"."Con los hinchas de Independiente ya juntamos más de 700 millones de pesos. Esto representa el 53% de la deuda total, superamos la mitad. Cuando lleguemos a 1.000 millones va a ser una locura", se esperanzó.Luego, habló sobre la creación de una cuenta en el exterior para aquellos hinchas de Independiente que viven fuera del país: "Créanme que ya estoy atrás de eso todos los días, intentando abrir diferentes cuentas en el exterior para saber cuál es la menos riesgosa y la más ágil para sacar la plata de ahí. Aún no tengo noticias concretas".Maratea insistió con que continúen aportando a la colecta y minutos después logró que la suma alcanzada se de $710 millones.La iniciativa tuvo una suba frenética en los primeros días, pero con el correr del tiempo fue mermando. El objetivo final es juntar US$20 millones para saldar la deuda total.La deuda más urgente que tiene Independiente es la de América de México, por la cual fue inhibido por la FIFA, a raíz del reclamo por el pago del pase del paraguayo Cecilio Domínguez.Para levantar la inhibición, el “Rojo” tiene que pagar US$5,7 millones. Si no lo hace, no podrá incorporar jugadores en el próximo mercado de pases.