Cesantearon a exdirector de centro de salud: desviaba remedios para su clínica

El Ministerio de Salud dispuso la cesantía del médico, exdirector del Centro de Salud “Dr. Pablo Krauzas”, de la localidad de Sir Leonard -a 117 kilómetros de Paraná, en el departamento La Paz- porAl profesional se lo acusa de haber cometidoLa investigación sobre el médico, que también es conocido por haber sido secretario de Salud de la Municipalidad de Bovril y director de la Clínica del Sol, arrancó a partir de la presentación concretada por la enfermera Laura Alejandra Villalba, fechada el 14 de julio de 2016, remitida al Ministerio de Salud, en la que dio a conocer ciertas irregularidades ocurridas en el Centro de Salud. Allí, mencionó que “durante mucho he visto cómo el director de dicha institución desvía las partidas de medicamentos para una clínica privada de la cual es dueño”.El sumario agregó un oficio del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que preguntó “respecto a la existencia o no, de autorización del Dr. García, para facturar al Centro de Salud”. Además, se cuenta con un informe del Departamento Auditoría del Ministerio de Salud, en el que se concluye que “las facturas en su totalidad pertenecen a prestaciones médicas derivadas a Clínica Privada; las facturaciones denotan fraccionamiento, correlatividad en la facturación con la misma fecha de emisión como así también disparidad en las fechas y correlatividad de las facturas”.Asimismo, hace notar que “existen facturas presentadas a su cobro a nombre del Dr. García, Miguel Ángel, lo que se podría denominar auto derivación al efector privado.- También es observable la compra de medicamentos, las que se efectúan en forma directa, es decir sin previo cotejo de precios, tal como lo disponen las normativas en vigencia, muchos de ellos vencidos y otros en cajas expuestos a humedad, temperatura, etc., no conservándose las medidas de seguridad para la preservación de los mismos”.La instrucción sumarial “logró probar mediante las testimoniales que el Dr. García lució este comportamiento en otras ocasiones anteriores a la de mayo de 2017, cuando se presenta la Agente Patricio Galeano, que informa haber visitado el Centro de Salud Dr. Pablo Krauzas de Sir Leonard, el 05 de febrero de 2015: `Realicé en dicha oportunidad, mi trabajo de rutina y me presenté espontáneamente y observé las irregularidades plasmadas. Era un estado de abandono total, pasto largo, sucio de mucho tiempo, la ambulancia tirada afuera rota. Lo que yo observé en el año 2015, es el mismo estado deplorable del Centro de Salud que se advierte en las fotos. Estaba todo igual dos años después. Recuerdo que había olor nauseabundo, el baño sin agua”.Pero el Estado concluyó que “teniendo en cuenta el cúmulo de probanzas ingresadas a la causa, termina por acreditarse indubitablemente la existencia de las faltas disciplinarias enrostradas al encartado, quien no pudo conmover semejante base fáctica a pesar del esfuerzo argumental intentado”.Salud determinó al final aplicar la cesantía al médico y, además, se dio intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia “a los fines de determinar la posible existencia de irregularidades en la rendición de cuentas realizadas” por el médico García.