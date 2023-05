Se cumplen 11 años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género

En un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley de Identidad de Género que este martes cumple 11 años, la directora de la Dirección de la Diversidad, Daiana Machado, conversó cony dialogó sobre la importante de esta histórica normativa.“Hoy se cumplen 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743 donde podemos decir quiénes somos. Esta ley no significa que uno tiene que cambiar el documento ya que lo tienen que respetar como uno se autopercibe sea hombre o mujer”, manifestó.Además, enfatizó que “recuerdo que cuando salió la Ley, tenía domicilio en Cerrito y cuando fui al Registro Civil de esa localidad, me atendieron muy bien donde tenían un conocimiento que me sorprendió. A los 15 días tuve mi documento en mano con cambio de la partida de nacimiento. Estoy contenta”.Acerca de los porcentajes, indicó: “Desde que se sancionó la Ley en Argentina hasta el día de hoy, han cambiado 12.700 personas de identidad donde el 60% lo ha hecho de hombre a mujer, mientras que el 40% restante de forma viceversa. También se encuentra la Identidad No Binaria que, desde el año pasado a la fecha, modificaron su documento, aproximadamente, 400 personas los cuales no se identifican con ningún sexo”.“Damos talleres con un programa nacional de la Subsecretaría de Políticas, Género y Diversidad que se llama ‘Generar’. También, los directivos de las escuelas no tienen conocimiento de que esta Ley exista”, comentó sobre las charlas en instituciones educativas.Finalmente, se refirió al Registro Civil: “No están ayudando a que puedan cambiar su identidad ya que la persona asiste al lugar y dan muchas vueltas con los papeles, motivo por el cual los interesados desisten de hacerlo. No hay mucha voluntad de esa institución para colaborar y que esto se haga posible”.