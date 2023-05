Ley 20888: el derecho a jubilarse antes de los 45 para personas no videntes

Un hombre no vidente de Sauce de Luna logró su jubilación gracias a la ley 20888 y ahora lidera una campaña para darla a conocer. Sergio Moyano conversó cony explicó que descubrió la ley en 2008 y desde entonces se ha dedicado a investigarla y a ayudar a otros a jubilarse.Además, Moyano contó cómo fue su camino para conocer la ley: "Descubrí la ley en el año 2008 y desde ahí empecé a investigarla y me encontré con que muchas personas no la conocían". La ley, creada en 1974, establece que una persona puede jubilarse con 45 años de edad y/o 20 años de aporte, pero si el beneficiario no tiene los 45 años de edad, debe tener al menos cinco años de antigüedad antes de llegar al tope de la edad, lo que significa que puede jubilarse a los 40 años."Esto nos indica que, solamente con un mes de aporte una persona no vidente se puede jubilar, porque la ley establece que todo afiliado a la caja puede ser beneficiario", explicóMoyano destacó que esta jubilación es de carácter nacional y compatible con la pensión no contributiva, por lo que no se la pueden cortar a una persona que la tenga. Además, contó que ha ayudado a otras personas a acceder a esta alternativa de jubilación en diferentes lugares del país:, dijo.Para aquellos interesados en obtener más información, Moyano dejó su contacto telefónico: "Para aquellos que se quieran comunicar conmigo, lo pueden hacer aly yo les voy a brindar más información", concluyó el hombre.