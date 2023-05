Fueron a rescatar a unos perros y descubrieron que el dueño había muerto

Logramos la orden de allanamiento de la justicia y rescatamos a los 3 perritos.

Sucedió que su dueño había fallecido en el interior de la vivienda, nadie se había enterado y por eso los animales sufrían. Ahora están a resguardo con gente de buen corazón. https://t.co/noFCq9Lxwt pic.twitter.com/WAH93IJFV0 — Carolina Labayru (@CaroLabayru) May 9, 2023

Un rescate de animales en una casa de barrio Parque Casado, de la ciudad de Rosario, terminó con el hallazgo de su dueño sin vida en el interior de la propiedad. Ocurrió en la tarde del lunes, cuando personal de Control y Convivencia municipal tomó intervención en una denuncia de vecinos por tres perros abandonados en un patio.Las mascotas llevaban días sin comer ni tomar agua y todo parecía indicar que habían sido dejados en el lugar por el propietario. Pero la situación se tornó compleja cuando intentaron ubicar al hombre que vivía en esa casa y se encontraron con que estaba desaparecido e incluso había una investigación de Fiscalía para dar con su paradero.Ante el apuro por salvar a los perros, la secretaria de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Labayru, logró gestionar una orden judicial para ingresar con personal policial a la vivienda. Una vez dentro los agentes se encontraron con el hombre sin vida en una de las habitaciones.Se trata de un hombre de 78 años que desde hacía unos días se había ausentado de su trabajo. Su familia no lograba contactarlo y tampoco tenían llave para ingresar a la casa. Según pudo saber, en el lugar no había signos de violencia y todo parecía indicar que en su muerte no hubo participación de terceros.Con respecto a los perros, fueron rescatados por la policía Comunitaria y la Oficina Municipal de Protección Animal. Todos presentaban un estado avanzado de desnutrición y deshidratación.Uno de los canes quedó al cuidado de la ex pareja del fallecido ya que se trataba de la mascota que tenían al momento en el que estaban juntos. En tanto que otro fue dado en adopción a un interesado y el restante tuvo que ser trasladado al Inmusa donde se recupera.