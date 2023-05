Allanamientos en bancos: Aduana investiga operaciones financieras irregulares

? Giros ilegales en dólares: allanan 20 bancos



? Habló GUillermo Michel, titular de la Aduana.



"Investigamos una maniobra de rulo financiero" . Michel



?? @edubattaglia

? Seguí en #VivoElDía

? https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/CoHSmhSmyB — A24.com (@A24COM) May 9, 2023

Cómo es el rulo que se investiga



El director de la Aduana, Guillermo Michel, dirige un operativo en la City porteña ordenado por la Justicia en lo penal económico para detectar irregularidades en la compraventa de divisas en el mercado formal.Michel declaró en la puerta de una de las entidades: “, transferirlo a sociedades vinculadas en el estado de la Florida con documentación apócrifa y volver a legalizarlo”.Entre losEl operativo se enmarca en una investigación que lleva adelante el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, y en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff, bajo secreto de sumario, indicó Michel. El funcionario precisó que “utilizando la brecha cambiaria las empresas transfieren a sociedades en el exterior, mayormente LLC de la Florida, y luego traen (las divisas) al país al dólar blue para obtener una ganancia”.“La Aduana es querellante en una investigación que se focaliza en maniobras del 2020 al 2022 y vamos a cruzar información con el organismo de lucha contra el lavado de dinero de Estados Unidos, Fincen, para acceder a los titulares de las cuentas a las que se giran los dólares”, explicó el funcionario de la AFIP.Además, aclaró que “los directivos y gerentes de estos bancos no están involucrados en la maniobra, pero hay empleados infieles de estas entidades que sí participan de las maniobras, como surge de las escuchas ordenadas por la justicia en lo penal económico, y vamos a pedir la información patrimonial de esta gente que actúa en mesas de dinero, que permitió transferencias irregulares por más de cinco millones de dólares, con un un promedio de USD 22.500 por giro para tratar de pasar por debajo del radar”.Se trata, precisó Michel, de “unas 46 sociedades, 13 personas físicas involucradas, 3 sociedades en Florida y más de 20 desarrollos inmobiliarios en ese ese estado” de los Estados Unidos.“Los directivos y gerentes de estos bancos no están involucrados en la maniobra, pero hay empleados infieles de estas entidades que sí participan”, dijo Michel y agregó que estas maniobras se pueden detectar “por la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de poner en marcha el sistema SIRA de control del comercio exterior”, en reemplazo de las SIMI.Según se informó, “la Aduana-AFIP -querellante en la causa penal de contrabando agravado, evasión y lavado de activos-, con la colaboración de Gendarmería Nacional, realizaron allanamientos simultáneos en veinte entidades financieras para obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas v transferencias de divisas efectuadas por cuarenta y seis (46) sociedades y trece (13) personas humanas involucradas en la maniobra”.“La maniobra investigada es el conocido “rulo financiero”, donde empresas -sin sustancia económica y falsificando documentación- efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de la Florida (USA) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue”.“Los conceptos que se utilizaron eran “B05 – Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas”, indicó la Aduana.“Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan además de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero”, indicaron.“La fiscalía solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados”, afirmaron.“Desde la Aduana entendemos que los controles que deberían haber efectuado los ejecutivos de cuentas de comercio exterior de los bancos deberían haber sido más rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias”, señalo Michel.“En la actualidad, la Cuenta Corriente Única del Comercio Exterior que incorporó la SIRA puso ORDEN al comercio exterior y le permite a los organismos del estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria”, agregó.“Estamos realizando un trabajo intenso, como no se venía haciendo antes: conformamos un equipo que trabaja en conjunto, articulando con la Dirección General de Aduanas, la DGI y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social con el objetivo de cuidar los dólares para la producción y el trabajo”, indicó.Finalmente, señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por USD 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior. (Fuente: