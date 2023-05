Denuncian presunta mala praxis en hospital entrerriano tras muerte de un bebé

“Le dieron el bebé sin vida para que lo sostuviera”

De acuerdo a lo que expuso Ricardo Leiva, su nuera acudió el sábado a las 11 de la mañana con dolores al hospital, pero, según sostuvo, desde el nosocomio le dijeron a la mujer que regresara porque “todavía faltaba tiempo” para dar a luz. “Ella volvió a la casa y a las 17:30 del sábado comenzó con pérdidas; así que fue de nuevo al hospital y la internaron”, precisó.que no sé para qué era”, contó Leiva. “Se hicieron las 21 y mi nuera estaba con muchos dolores. Nosotros les decíamos (a los profesionales de la salud) que necesitaba un gotero para que dilatara lo que le faltaba, pero no nos hicieron caso y hasta nos amenazaron con que nos iban a hacer sacar con la Policía”, relató el suegro de la parturienta aY continuó: “A la medianoche, ella nos mandó mensaje diciendo que, así que les exigimos (al personal de la salud) que la indujeran al parto, pero tampoco nos hicieron caso”.“Alrededor de las 5 de la mañana le hicieron un control para escuchar los latidos del corazón del bebé,”, lamentó y estimó:“Los médicos les dijeron a los padres que el bebé ya había fallecido, que no había esperanzas,narró Leiva.“La mamá del bebé estaba parada al lado de la puerta, temblando de miedo, y, pero los médicos le insistían en que tenía que tenerlo por parto normal”, relató y remarco que, para esas horas,, reveló Leiva.Ante este escenario, el denunciante contó que entraron por la fuerza a la sala y exigieron que la indujeran al parto. “Le pusieron el gotero y a los cinco minutos”, añadió y cuestionó:“La enfermera y la doctora le dieron el bebé muerto a la madre y le dijeron que lo sostuvieran tanto ella como el padre del bebé. Pero el bebé ya estaba muerto,”, manifestó el hombre con total indignación.“Después de eso desaparecieron todos. Cuando nosotros entramos a buscarlos (a los profesionales de la salud), ya no estaban más, no había nadie y nadie se hizo cargo”, aseguró Leiva.sospechó.El suegro de la parturienta confirmó aque“Siempre hay mucho poder en los hospitales, no queremos que tapen esto y que el juicio quede en la nada”, sentenció. “Queremos que esto se esclarezca. Ellos (por los profesionales de la salud) lo tomaban como algo normal. A las 7 de la mañana fui a hablar con la doctora y dijo que no saben qué fue lo que pasó pero que es algo que siempre pasa y que es normal que ocurra en los partos. Pero pese a que es algo que siempre pasa, nunca hacen nada para solucionar el problema”, cerró.