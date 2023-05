Dueño de empresa de turismo que estafó a clientes le envió una carta a la jueza

Policiales Docente entrerriana sufrió millonaria estafa de una empresa de turismo

Hace un mes desató el escándalo de la agencia Turismo Felgueres luego de que el viernes de Semana Santa alrededor de 250 personas quedaron varadas en el Aeropuerto Internacional Ezeiza porque sus pasajes no habían sido adquiridos. En ese marco, el hecho se volvió tema de conversación por la cantidad de caras conocidas que promocionaban a la empresa y actualmente su dueño tiene pedido de captura internacional pero le envió una carta a la jueza.El mexicano Mario Gerardo Berra Rojo, dueño de Turismo Felgueres o Luxury Travel Corp S.R.L, insistió con tener una garantía de que no irá a prisión pese a las denuncias en su contra por estafas contra viajeros. Por las últimas horas, le envió una nota a la jueza que lo investiga por unas dos mil estafas y sostuvo que quiere "solucionar los conflictos que hubieren podido suscitarse con los presuntos damnificados"."Existe disposición de esta parte de poder solucionar los conflictos que hubieren podido suscitarse con los presuntos damnificados", escribió. Además, sumó: "Reitero mi intención de someterme a proceso y acreditar mi inocencia concurriendo ante cualquier llamado de V.S. y/o de la fiscalía actuante, desbaratando cualquier tipo de presunción de contumacia".El empresario formuló ese pedido con una justificación: "para ejercer mi derecho de defensa en libertad, conforme la norma prevista en el artículo 280 del Código Procesal Penal y los tratados internacionales que rigen la materia".El artículo 280 establece que "la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados".Berra Rojo registra una salida del país el 9 de abril pasado y no hay constancias en Migraciones de que haya regresado.La jueza Galletti sostuvo que "los hechos atribuidos lo ubican como presunto responsable de al menos 1967 estafas, cuyo concurso real eleva la expectativa de pena al máximo previsto de 50 años de prisión".