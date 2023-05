Comerciantes de Rosario promueven un cierre masivo para reclamar seguridad

Los comerciantes de Rosario evalúan realizar un cierre masivo de locales este miércoles, aunque admiten que todavía no está definida la fecha exacta y se encuentran por estas horas en plena deliberación. Lo harán para reclamar más medidas de seguridad ante el incremento de los hechos de violencia y también de los llamados extorsivos a muchos comerciantes en la ciudad.



Fabio Acosta, presidente de la Asociación Casco Histórico de Rosario, definió la movida de los comerciantes como “un llamado de atención". Explicó: "Los comerciantes pasan por un momento difícil. Estas medidas drásticas salen a la luz desde el fondo del corazón. Los comerciantes están muy angustiados. Eso se ha planteado hace mucho tiempo. Y este hecho luctuoso en barrio Tiro Suizo (la muerte de Mauro Villamil en una balacera contra una verdulería) es como la gota que rebalsó el vaso”.



“Por eso, los comerciantes están promoviendo estas actividades extremas que no deberían estar pasando para que las autoridades tomen cartas en el asunto. No tenemos una decisión tomada respecto del cierre del miércoles. Sabemos que habrá reuniones en distintas instituciones empresarias en todo Rosario para ver de qué forma abordar esto”, agregó Acosta.



El titular de la Asociación Casco Histórico señaló que el problema de la violencia e inseguridad tiene otra cara. Entonces, Acosta se preguntó: “¿Decimos lo que pasa en Rosario o no? La discusión es: ¿le decimos a la prensa todo lo que ocurre en Rosario? Porque después la gente, los turistas, se asustan. Es una situación muy compleja para los que somos víctimas. Esto se tiene que canalizar institucionalmente de una manera ordenada”.



Al ser consultado sobre amenazas y extorsiones que recibieron algunos comerciantes, Acosta dijo que esas situaciones se comentan “en off”, pero aclaró que la mayor cantidad de ese tipo de casos sucede “sobre todo en centros comerciales barriales, que están más debilitados, sin protección, por fuera de la zona núcleo. Acá tenemos instituciones que pueden canalizar este reclamo”. (La Capital)