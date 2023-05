Dos argentinos fueron distinguidos en los Premios Pulitzer

Fotos de la guerra

El escritor Hernán Díaz fue distinguido hoy con el prestigioso premio Pulitzer en la categoría Fiction, por su libro Fortuna (Anagrama), una novela sobre el dinero ambientada en 1920 y 1930, elogiada por personalidades como Barack Obama y aclamada por la crítica, que se adaptará a la pantalla como miniserie paraHBO. Otro argentino, el fotógrafo Rodrigo Abd, forma parte del equipo de siete fotógrafos de AP que también fue galardonado por su cobertura de la guerra en Ucrania. En 2013 había obtenido el mismo premio junto con otros colegas de la misma agencia por su registro del conflicto armado en Siria.Radicado en Estados Unidos, Díaz -que escribe en inglés- había sido finalista de los Pulitzer, en 2018, con su novela anterior, A lo lejos (Impedimenta). Justamente de visita en Buenos Aires hace pocos días, presentó en el Malba y en la Feria del Libro Fortuna, que es hoy en el país uno de los títulos más vendidos -ya está programada una reimpresión-. En los Pulitzer de Libros y Música, en la categoría Ficción, comparte el premio con la escritora estadounidense Barbara Kingsolver.Desde su lanzamiento hace un año, con el título Trust (Riverhead Books) en Estados Unidos, la novela de Díaz cosechó varias nominaciones y premios. Estuvo en la lista de semifinalistas del Premio Booker, recibió el premio Kirkus en la categoría de ficción, fue seleccionada como uno de los diez mejores libros del año por The Washington Post, destacada como “libro notable de 2022″ por The New York Times e incluida entre los mejores libros del año en la revista Time.Fortuna es polifónica y coral, y está organizada en cuatro partes: contiene una novela corta -“Obligaciones”-, el esbozo autobiográfico del multimillonario Andrew Bevel, las memorias de una ghostwriter y secretaria, y fragmentos del diario de la mujer del magnate. Para muchos, ya es una de las primeras obras maestras del siglo XXI.Según anunció hoy la Universidad de Columbia, en el rubro Breaking News de los premios al Periodismo se reconocieron 15 fotografías tomadas por Abd, Felipe Dana, David Goldman, Emilio Morenatti, Nariman El-Mofty, Bernat Armangue y Vadim Ghirda. “Cada uno de distintos lugares”, aclaró el fotógrafo y destacó la importancia del premio “por la dificultad que implicó la cobertura de la guerra”, en la que murieron muchos periodistas.“Fue un gran trabajo en equipo -agregó, desde su casa en Palermo-. Fuimos ayudados por todos: ucranianos que nos llevaron a los lugares, por cocineros que estaban en el hotel, por los civiles, los sobrevivientes que nos mostraban dónde habían ocurrido las cosas... Un equipo enorme de gente que después editó las fotos, las mandó al concurso, gente que nos ayudaba a tener las credenciales, a ver cómo era la logística para llegar a Kiev en medio de un lugar donde bombardeaban todos los días y no teníamos cómo llegar. Toda una cantidad de cuestiones logísticas en un lugar como Ucrania en medio de la guerra son muy difíciles de resolver personalmente. Que un trabajo tan individualista como la fotografía termine siendo premiado por un trabajo en equipo, me parece que tiene doble mérito”.Por otra parte, Abd opinó que fue “una cobertura muy completa, por la magnitud de la historia. Un equipo en Mariúpol al principio de la guerra, después el asedio de Kiev, en las últimas batallas en la zona de Dombás. Y ha mostrado, que creo que es lo que más nos conmueve, el dolor de los civiles que quedan en medio de la guerra. Y la invasión rusa. Poder retratar a los que más sufren, creo que es uno de los pilares del fotoperiodismo, y creo que el equipo lo logró”.La agencia AP, además de Breaking News, se llevó el primer puesto en la categoría Public Service. En los rubros periodísticos, el medallero repartió, también, distinciones para The New York Times (International Reporting, Illustrated Reporting and Commentary), Los Angeles Times (Breaking News Reporting, Feature Photography) y The Washington Post (National Reporting, Feature Writing), entre otros diarios estadounidenses. La lista completa se puede consultar en este enlace.En octubre último, por este mismo trabajo, Abd había sido reconocido con el Premio Gabo. Sobre un total de 1980 postulaciones, la Fundación Gabo eligió cinco en los rubros Texto, Cobertura, Imagen, Audio y Fotografía. Abd fue elegido ganador por la cobertura de las primeras cinco semanas de la guerra en Ucrania para AP. El fotorreportaje, titulado “El dolor silencioso de Ucrania”, incluyó imágenes como la de un niño cerca de la tumba de su mamá que murió de hambre y estrés, los cuerpos sin identificar en bolsas mortuorias, un perro en una ruta vacía y una mujer que camina junto a su perro por los escombros de un edificio derrumbado.Según el jurado de este último premio -firmado por el periodista y escritor Martín Caparrós, el fotoperiodista ecuatoriano Pablo Corral Vega y la artista y fotógrafa mexicana Tania Franco Klein-, se trata de “una síntesis impecable del evento más importante de estos tiempos. Un trabajo descollante en términos periodísticos como estéticos: cuenta con profundidad lo que debe contar mientras compone imágenes impecables, cargadas de un lirismo muy brutal o de una brutalidad casi lírica”. (La Nación)