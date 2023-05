Domingo con niebla y máxima de 22 grados: así estará el tiempo en Entre Ríos

Foto: Archivo

Se confirmó que el domingo será otra jornada de temperaturas bajas y un clima con escasa visibilidad durante las primeras horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este domingo ocurrirá fenómeno de niebla en la provincia de Entre Ríos.



Paraná amanecerá con una mínima de 14 grados y una máxima de 21 en horas de la tarde. Se prevé que la niebla se mantenga hasta media mañana, por lo cual se requiere resguardo a la hora de conducir. Habrá vientos que irán de 7 a 12 kilómetros por hora, provenientes del sector oeste. La misma situación se perfila para Diamante y Victoria, donde ésta última alcanzaría los 22 grados. Tampoco habría lluvias.



En el caso de Concordia, habrá neblina durante la madrugada y se espera que la mínima esté en 14 grados. Durante el mediodía, alcanzarían algunas tormentas aisladas que no revestirían de peligro para la población. La máxima llegaría a los 20 grados durante la tarde, donde se espera cielo algo nublado. Misma situación se replicaría en Federal, Federación y La Paz.



Gualeguay, Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay contará con temperaturas similares a los de la capital entrerriana. La diferencia regiría en que habrá existencia de lluvias durante la madrugada, para dar lugar a media mañana a la niebla. Durante la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas no superarían los 21 grados, destacó el SMN. ¿Qué pasará en el inicio de la semana?

A medida que avance la semana, se espera que el tiempo en Entre Ríos se mantenga por encima de los 20 grados en todo el territorio, donde las lluvias no se harían presente. El sol estaría acompañado por una tenue nubosidad.