Transcripción de audios de WhatsApp: de qué se trata la nueva función

WhatsApp dio a conocer la nueva actualización que habrá en su plataforma con relación a los audios y se suma a la función de cambio de velocidad que había sido presentada hace más de un año para ahorrar el tiempo de escucha.



En esta oportunidad, la app permitirá desgrabar el mensaje de voz palabra por palabra dando así una solución más simple y fácil para aquellos usuarios que no le gusta escuchar audios largos o simplemente necesitan realizar una tarea de transcripción, o no pueden escucharlos porque están en una reunión o algún lugar donde les resulte imposible activar la voz.



La nueva función se llama Voice Message Transcription y por el momento solo estará disponible en beta para aquellas personas que tengan Iphone es decir el sistema operativo iOS.



Esta actualización corresponde con la versión 2.23.9.71. Para comprobar que número es tu WhatsApp actualmente hay que seguir los siguientes pasos:



-Abrir Configuración.

-Ir hasta la opción Ayuda.

-Arriba con letra chica aparecerá la versión .

-Ahora para también darte cuenta si tu celular es compatible o no podrás acceder desde la opción "chats" de la Configuración.

-Allí, si ya está instalada la nueva función, aparecerá el ícono "Transcripciones de mensajes de voz" para poder activarla.

-Una vez que se hizo la actualización debajo de los audios que te enviaron aparecerá la desgrabación completa.





Un dato no menor es que en la versión beta todavía no se permite copiar el texto. Se espera que en las próximas semanas las autoridades de la app de mensajería instantánea den a conocer más información al respecto sobre todo para saber en qué momento esta función estará disponible también para el sistema operativo Android.