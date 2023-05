Reportan 475 casos de dengue Entre Ríos: Dos departamentos no tienen contagios

Recomendaciones

Los casos de dengue siguen en aumento a nivel nacional y Entre Ríos no es la excepción. Según el monitor de casos, actualizado este viernes 5 de mayo, por el Ministerio de Salud de la provincia, se registran hasta el momento 475 casos, de los cuales 398 son autóctonos.En lo que respecta a la distribución por departamentos, Paraná es el que concentra la mayor cantidad de casos, con 381 confirmados. De esa cifra, 359 son autóctonos y el resto de los denominados importados.En tanto, en Concordia hay 11 casos; en Gualeguaychú 14; en Nogoyá 11; en Federación 13; y Diamante 9; en Colón 6; en La Paz 5; Gualeguay 8; Victoria 4, Uruguay 4, San Salvador 2 y un caso en Federal.Los dos departamentos entrerrianos que todavía no registraron contagios son Feliciano e Islas del Ibicuy.Ante el aumento significativo de casos de dengue y chikungunya en Argentina, es fundamental evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti y protegerse de su picadura; para ello:-Eliminar todos los recipientes en desuso, que puedan contener agua; si los recipientes no pueden eliminarse, se debe evitar la acumulación de agua -al interior de los mismos (dar vuelta, vaciar y cepillar frecuentemente y/o resguardar bajo techo).-Utilizar repelentes, ropa de manga larga y colores claros,-Colocar mosquiteros en puertas y ventanas,-Poner redes o tules (sobre cunas o cochecitos)-Usar repelentes ambientales como tabletas (interior) o espirales (exterior).-Ante la aparición de fiebre, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y/o sangrado de nariz y encías; no automedicarse y consultar a un centro / servicio de salud.