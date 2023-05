Tipo de cambio favorable: uruguayos aprovechan otros rubros además de alimentos

Asimismo, dijo que “la mitad de la venta de los comercios del centro es a compradores uruguayos”, y aclaró que “no es por los uruguayos que el centro está caro. Hay menos locales disponibles, pero algunos quedan, un poco más alejados del microcentro. Estamos viviendo una situación sumamente rara, porque nos encontramos con que la actividad comercial le va bien por la diferencia cambiaria, pero acá no tenemos capacidad de nada, no nos alcanza”.Además de la venta de productos, los uruguayos vienen a hacer uso de diferentes servicios en peluquerías, centros de estética, talleres mecánicos y de chapa y pintura, medicina, entre otros.“Yo entiendo el enojo de la gente de que hay productos que no tienen. Seguramente algo se va a restringir, estamos viviendo algo típico de una ciudad de fronteras, no sé si es fácil detenerlo. Va a seguir pasando, en Aduana no nos han dado muchos reportes”.Solari aventura a decir que la mitad de lo que venden los comercios del centro es a uruguayos. Esta suerte de primavera, permite que algunos locales se animan a contratar gente, sin embargo, advierte que “tampoco hay mucho personal disponible para contratar, hoy lo que hay es personal que no está preparado”.“Muchos no son tan responsables en cumplir horarios, y en los tiempos que tienen que trabajar. Tenemos un gran problema que es la utilización de los teléfonos celulares en los horarios de trabajo”.De la vereda de enfrente, Solari señala que mucha gente de Gualeguaychú tiene casa en Uruguay y mucha gente veranea en las costas uruguayas. “Desde nuestra ciudad hay mucho movimiento hacia el Uruguay, es mucha la plata que queda allá por el turismo y las inversiones que hacen los argentinos”. (Fuente: