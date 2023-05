Empleados del cruce fronterizo Concordia – Salto realizan asambleas

Daniel Ortíz, delegado de ATE Concordia, contó detalles de la medida de fuerza que resolvieron instrumentar los empleados de Migraciones que operan en el cruce fronterizo Concordia - Salto.





Según mencionó, los problemas datan "desde diciembre de 2022, dado que ya se habían empezado a hacer reclamos por parte de los compañeros del Paso Internacional".



El tema central es "la falta de personal", porque "hay mucha gente que lamentablemente se ha ido y los compañeros que trabajan ahí realmente no daban abasto".



El gremialista contó que "en cada turno hay dos compañeros - que son los que atienden a la gente - y un supervisor, para tanta cantidad de personas que cruzan a diario".



Además dijo que a "esto lo hemos venido planteando a los directivos de Migraciones - inclusive se les envió en aquel momento nota a la Directora General de Nación - donde le contábamos la gran demanda que hay sobre todo en la actualidad debido al tipo de cambio".



Ortíz mencionó que hubo respuestas tibias. "Nos contestaron que iban a mandar otros compañeros de otros pasos, como el de Gualeguaychú, para cumplir funciones acá y es lo que hicieron pero nosotros les pedíamos que por favor acá la solución era que entre gente nueva y que quede como personal estable".



Sin embargo, continuó, "ya resulta que hace un tiempo han dejado de venir, no viene nadie, no quieren venir tampoco y bueno, los compañeros están cansados". A todo esto, "hicimos nuevamente una nota pero ni siquiera nos han contestado; o sea, realmente una desidia lo que están pasando los trabajadores", señaló.



Asambleas

El referente de ATE comentó que por todo esto, sumado a otros reclamos como la falta de insumos y equipamientos, "se decidió directamente empezar con medidas de fuerza".



Ya durante este jueves, se notificó de la situación "al Ministerio de Trabajo de la Nación y también notifiqué a la directora de acá del Paso Internacional de Salto", agregó.



La modalidad es la realización "de asambleas con quite de prestaciones de servicio". En efecto, contó que "se reúnen los otros compañeros y hacen asamblea en el momento".



Pero, para el próximo sábado "ya tienen previsto una asamblea, directamente sin atender a la gente", por lo cual las medidas de fuerza se irían agravando.



"Faltan computadoras, faltan escáneres; por ejemplo, los compañeros estaban trabajando sin escáneres, que son fundamental", se quejó Ortíz.



Por último, el gremialista detalló que en el cruce Concordia - Salto "el personal de Migraciones ronda las 15 o 16 personas, en total". Se dividen en "tres turnos diarios, con 2 o 3 personas cada uno". A su entender, por turnos "como mínimo tiene que haber cuatro o cinco compañeros atendiendo". (Fuente LT 15)