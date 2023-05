Investigador alertó sobre “un Niño intenso” y habló de probables inundaciones

Sociedad Pronostican fenómeno atmosférico que generará mucha nubosidad e inestabilidad

El investigador del CONICET, ex director de Centro de Ecología Aplicada del Litoral CECOAL y consultor ambiental, Juan José Neiff, se refirió al fenómeno de El Niño. Dio cuenta de que “un estudio prevé inundaciones similares a las que tuvimos en 1982/83 y 1997/98”. Además, indicó: "se dice que para primavera tendríamos en 87% de posibilidades de que llegue El Niño".“Hay una preocupación general porque teníamos una sequía demasiado prolongada que duró más de un año, y ahora los pronósticos son coincidentes: se viene un niño intenso", alertó el especialista.Asimismo, Juan José Neiff, afirmó: "eso significa mayor anegamiento, está bien la preocupación para ir teniendo en cuenta las condiciones de producción, de cosecha, de taponamiento de vías de drenaje, es fundamental por eso el mantenimiento de los drenajes".Al mismo tiempo, el ex director del Cecoal, expresó en declaraciones ade Corrientes: "no siempre es posible adaptar los sistemas productivos a los cambios meteorológicos. Se dice que para Primavera tendríamos en 87% de posibilidades de que llegue el Niño". Y destacó: "es fundamental, que se empiece a pensar en tomar medidas".Por último, Neiff, detalló: "en el Niño hay lluvias intensas y lloviznas más suaves, muchos días sin sol, y con mucha humedad".