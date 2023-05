La Renga ultima detalles de su show en Concordia: esperan 30.000 personas

José Palazzo, productor del show de La Renga y conocido también por ser el organizador del Cosquín Rock, estuvo este miércoles en la ciudad de Concordia recorriendo la zona de la Costanera local, donde la banda se presentará el sábado 20 de mayo."Estuvimos el martes viendo todo el lugar de noche. Después estuvimos viendo todo el operativo de seguridad con la policía y con la gente de Municipalidad, del área de cultura", dijo el productor y contó que la intención es pulir detalles de "cómo van a ser armados los operativos y ya lo que va a ser la agenda para la semana que viene".En ese sentido, adelantó que con la llegada de los camiones a partir del día miércoles, el jueves se va a empezar a armar el escenario que "va a ser de 96 metros, tiene dos partes muy grande a los costados".Palazzo no ocultó su alegría y dijo "estar muy contento por esta nueva parada en la ciudad de Concordia".Consultado acerca de qué significa para la banda tocar en una ciudad del interior del país, el productor contó que "hay una historia muy linda detrás de esto relacionado al "Gordo' Gaby, que es el mánager de la banda y que venía viajando desde el sur de Brasil con su mujer y le habían hablado muy bien de la Costanera de Concordia, entonces él paró simplemente para recorrerla y comer algo en el medio de su viaje".Según contó, "cuando vio el lugar se quedó copado, me llamó y me dijo tenemos que hacer esto, tomamos contacto con el intendente, él nos dijo que le parecía muy bueno y empezamos a trabajar un poco en lo conceptual, después vimos lo práctico y una vez que ya teníamos claro que se podía hacer, que era factible, empezamos a pensar en todos los otros detalles".Asimismo, destacó que en la ciudad "hay bastante infraestructura hotelera que es importante porque seguramente ya para esta altura no debe quedar prácticamente hotelería porque llega mucha gente que viaja de distintos lugares de la República Argentina, del Uruguay y de alguna otra zona que vienen a cada uno de estos conciertos".En ese contexto, el productor habló de una buena integración entre lo "privado, que somos nosotros trabajando e invirtiendo en esto - que nos va a terminar costando más o menos unos 200 millones de pesos - y todo lo que es el apoyo de las instituciones y de la Municipalidad con lo que es infraestructura".A su entender, "creemos que va a ser una noche histórica para Concordia y un gran banquete para La Renga", consideró. Agregando que "calculamos que habrá unas 30.000 personas".Recordó que el "último show fue en Mercedes, en el mes de enero y creo que el lugar es muy bueno para recibir un gran volumen de gente".Vale recordar que el espectáculo está programado para el próximo 20 de mayo, a las 20 horas y contará con la presencia de artistas locales invitados por la banda.La Renga llega a Concordia en el marco de la gira denominada ‘Alejado de la red’, la cual "empezó en febrero de 2022 y que la banda tuvo la posibilidad de hacer primero en Córdoba, Salta, San Luis y el sur de la Argentina; después hicieron varios estadios únicos de La Plata, luego hicieron Corrientes, Baradero y finalmente hicieron Mercedes", detalló.

Por último, y consultado acerca de algunas voces que se manifestaron en Concordia con ciertos temores por el tema seguridad, Palazzo consideró que "es muy común y lógico que en algunos sectores tengan temor y es súper comprensible porque se estiman que lleguen 30.000 personas".En ese contexto comentó que "nosotros reproducimos unas 20 personas, después se suman todas las empresas de servicios - algunas locales y otras de afuera - que va a ser un total de cuatrocientas y pico de personas trabajando".A eso habrá que sumarle, "las empresas de seguridad que van a ser unas 500 personas" pero la cuenta no termina ahí dado que luego "está toda el área de salud y producción general; así que va a haber más de mil personas trabajando", enumeró.Para Palazzo, todo redunda en buenos números para la logística de la banda "para la provincia de Entre Ríos porque este tipo de economía se vuelca tanto en lo regional, en hotelería, en gastronomía, en transporte, en supermercados, en pequeños kioscos, en almacenes; que tienen mucha actividad durante el día previo y también durante la jornada del propio show". (Diario Río Uruguay)