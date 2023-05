A los 94 años, Don Basso sigue atendiendo su negocio: “Me entusiasma el trabajo”

Casa Moreno, conocida como el “Almacén de Don Basso” se encuentra ubicada en la esquina de calles Viuda de Zaccagnini y Cirilo Alcorce de Pueblo Moreno, lindante a la ciudad de Cerrito. José tiene 94 años y sigue atendiendo su comercio. En diálogo con el microque se emite poragradeció la visita “a nuestro pueblito, que es pequeño, pero honrado”.Refirió que “. Desde una aguja de mercería, un poquito de tienda, almacén, bar, bazar, venta de repuestos de bicicleta, alguno de moto, cámaras, entre otros”.Recordó que abrió el comercio el 20 de junio de 1950. “En aquellos años se hacían las boletas con el sello del Libertador San Martín”.Contó que tiene un par de botellas que son “las madrinas del negocio. Son de vita romanó. Cuando compré acá ya estaban y las conservo hasta ahora. No las vendo por nada”.Basso acotó que “. Ella se ocupa más del despacho”.Durante la entrevista hizo hincapié en que “” y afirmó que el día que no desarrolla alguna actividad “ando mal”.Finalmente, comentó que hay gente que se fue de la zona. “Hace 50 o 60 años no venían y se sorprenden al regresar y encontrarme con vida. Toda la provincia conoce mi bar. Con casi 73 años, quién no conoce este lugar”, completó.