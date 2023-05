El Banco Nación impugnó la propuesta de pago de Vicentín

El Banco Nación Argentina (BNA) impugnó por “abusiva y fraudulenta” la propuesta de pago de la empresa Vicentín; rechazó el acuerdo preventivo de acreedores que certificó el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, y planteó que –con su accionar- la cerealera santafesina expuso “conductas maliciosas y antijurídicas”.



"De la deuda privilegiada ofrecieron devolver u$s225 millones en 56 años, sin intereses. Y de la deuda quirografaria, proponen hacer una quita del 80%, o sea que de 72 millones, nos devolverían 15 millones", sostuvo el BNA en un comunicado.



Además, agregó que "la misma es una violación al principio de universalidad del proceso, ya que contempla una arbitraria división del patrimonio en dos bloques: uno de alto valor productivo destinado a los acreedores denominados interesados estratégicos?, y otro de bajo valor para el resto de los acreedores".



Los principales cuestionamientos a la propuesta de Vicentín son:



- Considerando que la deuda alcanza casi u$s 300 millones, la propuesta no respeta el principio de igualdad de los acreedores ya que establece el pago de una suma que resulta insignificante para el Banco Nación.



- Genera peligro para la continuidad de la empresa ya que se dividen entre los actuales accionistas los activos más valiosos de Vicentín



- Es violatoria de las resoluciones judiciales de causas penales existentes, como aquella que prohíbe la venta de acciones de Renova.



- Con la propuesta de quita real del 80% de la deuda, se viola también el derecho de propiedad.



- Contempla la conversión en dólares de todos los créditos quirografarios, (incluso los verificados en pesos), lo cual perjudica a los acreedores originarios en U$S, como es el caso del BNA.



- Que esta propuesta no es una solución, sino que, por el contrario, supone perjudicar al patrimonio del banco de todos los argentinos y las argentinas, y que tampoco garantiza la continuidad de la empresa.



- Otros acreedores como el BAPRO y el BICE, además de un conjunto importante de acreedores comerciales impugnaron la propuesta por las mismas razones.



- En su momento, la Corte observó la propuesta presentada por Vicentín y, sin embargo no se presentó otra que pudiera resultar superadora. Esto ocurrió luego de que este préstamo "fraudulento" fuera denunciado por el banco en la Justicia.